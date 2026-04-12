Ejército de EE. UU. anuncia que bloqueará todos los puertos de Irán el lunes

El ejército de Estados Unidos anunció este domingo que comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 14H00 GMT y que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz solo a barcos que no se dirijan a Irán ni salgan de ese país.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el golfo de Omán", indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X el domingo.

Las 14H00 GMT son las 6:00 pm, hora en República Dominicana.

"Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió.

Una publicación previa del presidente Donald Trump afirmaba que se bloquearían "cualquier y todas las naves".