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guerra por el estrecho de Ormuz
guerra por el estrecho de Ormuz

Ejército de EE. UU. anuncia que bloqueará todos los puertos de Irán el lunes

Dijo que el bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes

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    Ejército de EE. UU. anuncia que bloqueará todos los puertos de Irán el lunes
    Ejército de EE.UU.. (FUENTE EXTERNA)

    El ejército de Estados Unidos anunció este domingo que comenzará a bloquear todos los puertos iraníes del Golfo el lunes a las 14H00 GMT y que permitirá el paso por el estratégico estrecho de Ormuz solo a barcos que no se dirijan a Irán ni salgan de ese país.

    "El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el golfo de Omán", indicó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) en una publicación en X el domingo.

    Las 14H00 GMT son las 6:00 pm, hora en República Dominicana.

    "Las fuerzas de Centcom no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", añadió.

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    Una publicación previa del presidente Donald Trump afirmaba que se bloquearían "cualquier y todas las naves".

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