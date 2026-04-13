Papa León XIV vs. Donald Trump: la evolución del conflicto entre el líder de EE. UU. y el católico

Las tensiones entre el Gobierno de Estados Unidos y el Vaticano escalaron en los últimos días, luego de que el papa León XIV criticara la posición del presidente Donald Trump frente a la guerra con Irán.

La primera crítica directa que hizo el papa a Donald Trump fue el 31 de marzo, cuando dijo que se había enterado de que el mandatario estadounidense quería acabar con la guerra.

El religioso señaló que esperaba que Trump estuviera buscando la manera de disminuir los bombardeos, considerando que esta sería una "contribución magnífica" para acabar con el odio que se está construyendo en Medio Oriente.

"Voy a seguir llamando a los líderes mundiales y pedirles que vuelvan a sentarse a dialogar. Busquemos soluciones a los problemas. Busquemos formas de reducir la violencia que estamos incitando" Leon XIV Papa “

Esta ocasión fue la primera vez que el papa hizo una exhortación al cese de la guerra refiriéndose a un líder en específico. Nunca antes había mencionado a ningún dirigente con nombre y apellido al momento de pedir que pare el conflicto en Medio Oriente.

Las más recientes exhortaciones

Las acaloradas declaraciones de ambos líderes denotan una sutil confrontación que ha ido escalando con el paso de los días, en medio de un contexto internacional marcado por la tensión y la incertidumbre.

Recientemente, el pasado sábado 11 de abril, el papa León XIV volvió a exhortar a los gobernantes del mundo a contener toda exhibición de fuerza y a sentarse en mesas de diálogo y mediación, durante la Vigilia de Oración por la Paz celebrada en la Basílica de San Pedro.

"Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", urgió el pontífice en la basílica de San Pedro.

En esta ocasión, el llamamiento de León XIV no incluyó referencias a países, líderes políticos o casos concretos, sino que hizo una advertencia general contra la "locura" de la guerra en "esta hora dramática de la historia".

Respuesta y críticas del presidente Donald Trump

No obstante, la controversia entre Donald Trump y el líder religioso surgió luego de que el papa reiterara su rechazo a la guerra y llamara a la comunidad internacional a privilegiar el diálogo como principal vía de solución a los conflictos.

Respuesta de Trump al papa

En respuesta, Trump arremetió contra el papa, a quien calificó como "terrible en política exterior", y le instó a poner orden, usar sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran papa, no un político, porque "está lastimando a la Iglesia".

"El papa Leo es débil en materia de crimen y terrible para la política exterior. Habla sobre el ´temor´ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante el COVID", publicó el mandatario de Estados Unidos en su red social Truth Social.

Asimismo, señaló que no quiere un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear, ni que considere terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, al afirmar que ese país enviaba "grandes cantidades de drogas" y vaciaba sus prisiones, incluyendo asesinos, traficantes de estupefacientes y criminales hacia su nación.

De igual manera, dijo que no quiere un papa que critique sus funciones como presidente de los Estados Unidos, cuando está, a su entender, haciendo exactamente para lo que fue elegido.

"León debería estar agradecido porque, como todos saben, él fue una sorpresa impactante. No estaba en ninguna lista para ser papa y solo fue puesto allí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump", aseguró.

"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano"" Donald J. Trump Presidente de los Estados Unidos “

El presidente Trump también mostró su rechazo al hecho de que el papa se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, a quien considera "un perdedor de la izquierda", y a quien vincula con posturas que promovían el arresto de feligreses y miembros del clero durante la pandemia.

Donald Trump remató publicando una foto suya sustituyendo a Cristo en una imagen.

El papa responde a Donald Trump

El papa León XIV defendió su posición y descartó entrar en confrontaciones políticas directas, al tiempo que aseguró que no tiene "miedo de la administración" estadounidense, reafirmando su compromiso con los principios del Evangelio.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el pontífice a periodistas a bordo del avión que lo trasladaba a Argelia.

El religioso le recordó a Trump que "el evangelio es claro" y que la Iglesia tiene la obligación moral de oponerse a la guerra, subrayando que sus declaraciones no deben interpretarse como un ataque personal.

"El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz" Leo VIX Papa “

Reacciones internacionales

El cruce de declaraciones ha generado reacciones de líderes internacionales y representantes diplomáticos.

De su parte, el embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede, Martin Selmayr, exigió respeto para el papa y la institución que representa, y consideró que los llamamientos de León XIV a la paz son más importantes que nunca.

"El papa es una institución única, de 2000 años con mucha historia, que ante todo exige respeto, sea uno católico o no, estemos de acuerdo en todos los puntos o no" Martin Selmayr Embajador de la Unión Europea ante la Santa Sede “

"En estos tiempos geopolíticos volátiles, los llamados consistentes del papa León XIV a la paz, al respeto del derecho internacional, y a la diplomacia y el multilateralismo son más importantes que nunca antes", señaló.

El diplomático añadió que la Unión Europea mantiene un diálogo estructurado con la Santa Sede sobre política exterior y asuntos globales.

Mientras que la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, expresó su confianza en que el papa "fomente la resolución de conflictos y el retorno de la paz", sin hacer mención directa a las declaraciones de Trump.

"Que el ministerio del Santo Padre fomente la resolución de conflictos y el retorno de la paz, tanto interna como entre las naciones, siguiendo el camino trazado por sus predecesores, y brinde apoyo y consuelo a las comunidades cristianas que encontrará durante su viaje", afirma Meloni.

La jefa del Ejecutivo italiano también expresó su "sincero agradecimiento" y sus "mejores deseos para el éxito de su viaje apostólico, que lo llevará a África por primera vez e incluirá visitas a cuatro países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial".