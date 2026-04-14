Trump elimina imagen generada por IA tras generar confusión

Imagen generada por AI que fue eliminada por el presidente estadounidense Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que decidió eliminar una publicación en la que aparecía representado mediante inteligencia artificial con una imagen similar a la de Jesucristo, luego de que esta generara "confusión" entre usuarios en redes sociales.

En declaraciones ofrecidas a CBS News, el mandatario indicó que, aunque no suele borrar contenidos, en esta ocasión consideró necesario hacerlo para evitar interpretaciones erróneas. "No quería que nadie se confundiera", afirmó, reiterando que muchas personas no entendieron el contexto de la imagen.

Trump aseguró que la ilustración no tenía un sentido religioso, sino que él la interpretó como una representación simbólica de su figura "como un médico", vinculada a labores humanitarias similares a las de la Cruz Roja.

Según explicó, en la imagen se le veía rodeado de personal médico, lo que —a su juicio— reforzaba esa lectura.

Críticas de Riley Gaines

La polémica también incluyó críticas de la activista conservadora Riley Gaines, quien cuestionó públicamente la publicación. Gaines expresó en redes sociales que no comprendía el propósito del mensaje y sugirió que al presidente le vendría bien "un poco de humildad", agregando que "Dios no debe ser objeto de burla".

No obstante, Trump restó importancia a esas críticas y negó que influyeran en su decisión de eliminar el contenido. "No escuché a Riley Gaines. En realidad, no soy un gran fan de Riley", declaró.

Posteriormente, la activista moderó su postura, señalando que continuará apoyando al presidente y su agenda, aunque reiteró que la publicación "no dio en el blanco".

El episodio refleja, una vez más, cómo el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial en la comunicación política puede generar interpretaciones diversas y controversias en el debate público.