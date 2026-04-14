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Ataque a narcolancha
Ataque a narcolancha

EE. UU. mata a cuatro presuntos narcos más en el Pacífico

Los ataques han sido parte de una estrategia contra lo que la administración Trump denomina narcoterroristas, aunque no se han presentado pruebas de las acusaciones

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    EE. UU. mata a cuatro presuntos narcos más en el Pacífico
    Captura de pantalla de la lancha que fue bombardeada por el Comando Sur de los Estados Unidos en el Pacífico este martes 14 de abril de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El ejército estadounidense aseguró el martes que mató a cuatro presuntos narcotraficantes más que navegaban en una lancha por la zona oriental del océano Pacífico.

    Según informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en X, este fue el cuarto ataque contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas de los últimos días en el océano Pacífico oriental.

    Con estas cuatro víctimas, el número de fallecidos a manos de la Armada estadounidense desde principios de septiembre es de al menos 174, de acuerdo con un recuento elaborado por la AFP.

    • Dos presuntos traficantes murieron el lunes, y el sábado cayeron cinco ocupantes de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas en operaciones similares, dijo el Southcom.

    Controversias y críticas internacionales

    La administración de Donald Trump insiste en que sostiene una guerra contra lo que denomina "narcoterroristas" que operan en América Latina.

    Sin embargo, no ha aportado pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas estaban involucradas en el tráfico de drogas.

    Expertos jurídicos internacionales y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyan ejecuciones extrajudiciales, ya que han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza para Estados Unidos.

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