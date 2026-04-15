Trump dice que pidió al presidente chino Xi que no entregue armas a Irán

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haberle pedido al líder chino, Xi Jinping, que no suministre armas a Irán y que Xi le dijo que no lo estaba haciendo, en una entrevista con Fox Business emitida el miércoles.

"Había oído que China está dando armas a, quiero decir —lo estás viendo por todas partes— a Irán", dijo Trump en la entrevista.

"Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo", explicó.

Viaje a Pekín

Trump viajará a Pekín el 14 y 15 de mayo. La visita, prevista inicialmente para marzo y principios de abril, fue aplazada debido a la guerra en Oriente Medio.

El conflicto ha sumado otro elemento de tensión a la complicada relación entre Washington y Pekín, ya que China es un importante importador de petróleo de Irán.

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El martes, China acusó a Estados Unidos de un comportamiento "peligroso e irresponsable" por su bloqueo de los puertos iraníes, y Xi prometió que su país desempeñaría un "papel constructivo" en la promoción de la paz en Oriente Medio.

En la entrevista, le preguntaron a Trump por informes según los cuales China había llevado a cabo recientemente un gran ciberataque contra el FBI.

No confirmó directamente la información, pero dijo: "Nosotros se lo hacemos a ellos. Ellos nos lo hacen a nosotros".

"China es China", añadió. "Nunca son fáciles, pero nos está yendo muy bien con China".