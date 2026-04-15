El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto podrían reanudarse en los próximos días, mientras fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo naval que ha detenido el comercio marítimo iraní, según informó Reuters.

Trump indicó que se esperan avances en un corto plazo y no descartó un acuerdo, aunque reconoció que el resultado aún es incierto. Señaló que el actual alto el fuego, que vence el 21 de abril, podría no extenderse si se logra un entendimiento, de acuerdo con Reuters.

El vicepresidente JD Vance, quien participó en la última ronda de conversaciones, afirmó que hay señales positivas tras los contactos realizados el fin de semana, aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo, según Reuters.

Las negociaciones podrían retomarse en Islamabad, con la mediación de Pakistán y la participación de representantes de países del Golfo. Fuentes vinculadas al proceso indicaron que los contactos informales recientes han permitido reducir diferencias entre ambas partes, según Reuters.

En paralelo, el Pentágono informó que el bloqueo marítimo ha impedido el tránsito de embarcaciones desde y hacia puertos iraníes. Desde su inicio, fuerzas estadounidenses han interceptado al menos ocho buques petroleros vinculados a Irán, incluidos dos detenidos cerca del puerto de Chabahar, de acuerdo con Reuters.

¿Qué ha causado el conflicto?

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado enfrentamientos en la región, incluyendo acciones de grupos aliados de Teherán. La disputa mantiene como punto central el programa nuclear iraní, con diferencias sobre la duración de una eventual suspensión de sus actividades, según Reuters.

Estados Unidos ha planteado una pausa de 20 años en el desarrollo nuclear, mientras Irán propone un período de entre tres y cinco años. Además, Washington exige la retirada del material enriquecido, mientras Teherán solicita el levantamiento de sanciones internacionales, de acuerdo con Reuters.

El impacto del conflicto se ha extendido a los mercados energéticos. El cierre parcial del estrecho de Ormuz ha reducido las exportaciones de crudo, mientras el Fondo Monetario Internacional advirtió que el aumento en los precios del petróleo podría afectar el crecimiento global, según Reuters.

Según estimaciones citadas por Reuters, los enfrentamientos han dejado alrededor de 5,000 muertos, incluidos unos 3,000 en Irán y 2,000 en Líbano, además de daños a viviendas e infraestructuras civiles.