YouTube suspende un canal proiraní que publicaba clips burlándose de Trump

YouTube anunció este miércoles el cierre de un canal perteneciente a un grupo proiraní que producía videos virales con juguetes de Lego generados por inteligencia artificial ridiculizando al presidente estadounidense Donald Trump.

Explosive Media, un grupo de creadores que se autodescribe como independiente —aunque se sospecha ampliamente que mantiene vínculos con el gobierno iraní—, ha ganado notoriedad en internet gracias a videos de animación que han acumulado millones de reproducciones desde que Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán, a fines de febrero.

"Cerramos ese canal por violar nuestras políticas sobre spam, prácticas engañosas y estafas", declaró a la AFP un portavoz de YouTube, sin ofrecer más detalles.

Acciones de YouTube y Meta contra Explosive Media

El canal fue suspendido el pasado 27 de marzo, añadió.

Explosive Media continuaba publicando videos que se mofaban de los esfuerzos bélicos de Estados Unidos en otras plataformas tecnológicas, incluidas X (propiedad de Elon Musk) y Telegram.

Instagram, plataforma propiedad de Meta, también eliminó la cuenta del grupo, según informaron medios estadounidenses.

Sin embargo, otra cuenta bajo el mismo nombre seguía activa este miércoles.

Meta no respondió a la solicitud de comentarios enviada por la AFP.