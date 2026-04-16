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Juez amplía prohibición de salón de baile de la Casa Blanca

A pesar de la orden modificada, la construcción de una propuesta instalación subterránea de seguridad nacional puede seguir adelante

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    Juez amplía prohibición de salón de baile de la Casa Blanca
    Un juez federal de Estados Unidos amplió una orden que prohíbe la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. (FUENTE EXTERNA)

    Un juez federal de Estados Unidos amplió el jueves una orden que prohíbe la construcción del salón de baile en la Casa Blanca. Sin embargo, dio luz verde para que continúen las obras de un búnker subterráneo propuestos ambos proyectos por Donald Trump.

    El juez de distrito Richard Leon ordenó el mes pasado la suspensión del salón de baile de 400 millones de dólares de Trump, al dictaminar que el proyecto requiere la aprobación del Congreso, tras haberse demolido ya el histórico ala este.

    • En una orden modificada el jueves, Leon amplió la prohibición de cualquier construcción sobre el nivel del suelo del salón de baile que se ubicaría en el antiguo emplazamiento del Ala Este, donde estaban antes las oficinas de la Primera Dama.

    Pero dijo que la construcción de una propuesta instalación subterránea de seguridad nacional puede seguir adelante.

    "Se podrá continuar con las obras subterráneas, incluida la construcción de cualquier 'excavación ultrasecreta, búnker, refugio antiaéreo, tabiques protectores, instalaciones militares y centros hospitalarios y médicos'", dijo el juez.

    Proyecto de Trump

    El salón de baile se ha convertido en un proyecto importante para Trump durante su segundo mandato y él lo ha mencionado en apariciones públicas, conferencias de prensa y reuniones.

    Trump ha sostenido que se necesita un gran salón de baile para albergar, entre otros eventos clave, cenas de Estado para dignatarios visitantes.

    El mandatario ha prometido cubrir los costos —estimados en más de 400 millones de dólares— con donaciones privadas, no con dinero de los contribuyentes.

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