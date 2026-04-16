Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Líbano que incluye a Hezbolá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días que comenzará este jueves e incluirá al movimiento libanés proiraní Hezbolá, y que está intentando organizar la primera reunión de la historia entre los líderes de ambos países.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones "excelentes" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

"Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M. hora de Washington (21H00 GMT)", escribió en su red social Truth Social.

"Las dos partes quieren la PAZ y creo que se va a concretar rápidamente", dijo, e indicó que había instruido al vicepresidente, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al máximo jefe militar estadounidense, Dan Caine, para que trabajaran con ambos países "a fin de lograr una paz duradera".

"Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima; ¡así que, MANOS A LA OBRA!", exclamó el mandatario, quien el pasado 28 de febrero lanzó la ofensiva contra Irán en colaboración con Israel.

Este alto el fuego, dijo también a la prensa, incluirá a Hezbolá.

El Departamento de Estado anunció posteriormente que Líbano se había comprometido a tomar "medidas concretas" para prevenir cualquier ataque de Hezbolá contra Israel como parte del alto el fuego.

Ibrahim Moussaoui, diputado del movimiento chiíta, aseguró a la AFP que la organización respetaría el alto el fuego "con cautela (...) siempre que se trate de un cese total de las hostilidades contra nosotros y que Israel no lo utilice para llevar a cabo asesinatos" de miembros de Hezbolá.

En cuanto a la esperada reunión histórica entre Aoun y Netanyahu, Trump dijo que tendrá lugar en la Casa Blanca "en los próximos cuatro o cinco días".

"Esta será la primera vez que se reúnan en 44 años, lo cual no es precisamente un ejemplo de buena vecindad, considerando que son vecinos", bromeó, refiriéndose a una reunión de 1982 entre líderes israelíes y el presidente electo del Líbano, Bachir Gemayel, quien fue asesinado antes de asumir el cargo.

Impacto del conflicto y reacciones oficiales

Técnicamente, Israel y Líbano llevan décadas en guerra.

El martes se celebraron conversaciones directas entre los embajadores de ambos países en Washington, las primeras de este tipo desde 1993.

Un millón de desplazados

Líbano fue arrastrado en marzo hacia el conflicto bélico en Oriente Medio por Hezbolá, que disparó cohetes contra Israel en apoyo a Irán, su aliado, atacado previamente por Israel y Estados Unidos.

Los ataques israelíes contra Líbano han cobrado la vida de más de 2.000 personas y han provocado el desplazamiento de más de un millón. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.

Unas horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego, el Ministerio de Salud libanés informó de siete muertos y 33 heridos en un ataque aéreo israelí en el sur del país.

Hezbolá, por su parte, reivindicó la autoría de varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel.

En Israel, Netanyahu explicó que el alto el fuego representaba una oportunidad para concluir un acuerdo de paz "histórico" con Beirut.

Asimismo, aseguró que durante el cese de hostilidades, el ejército israelí mantendría presencia en el sur de Líbano dentro de una franja fronteriza de 10 kilómetros de profundidad.

El ejército libanés pidió a los residentes del sur de Líbano desplazados por la ofensiva israelí que no regresaran a sus hogares a pesar del alto el fuego.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el acuerdo de cese de hostilidades, al igual que la Presidencia francesa y las presidencias de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.