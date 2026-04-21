Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego "numerosas veces"

El presidente Donald Trump acusó el martes a Irán de violar repetidamente el alto el fuego acordado con Estados Unidos en Oriente Medio, en medio de la incertidumbre sobre una posible nueva ronda de negociaciones de paz.

"¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!", dijo Trump en su red Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que se prevé que expire el miércoles por la noche.

Descartan participación

La televisión estatal iraní indicó que hasta ahora "ninguna delegación" había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.