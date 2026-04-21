EE. UU. dice que interceptó un petrolero iraní sancionado

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron el buque cisterna M/T Tifani (en la imagen), sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico. ( EFE/ DEPARTAMENTO DE GUERRA DE EE. UU. )

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el martes que interceptó e inspeccionó "sin incidentes" un buque sancionado, identificado por la AFP como iraní, en una zona no especificada.

"Durante la noche, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo, sin incidentes, un derecho de visita, una interdicción marítima y abordaje del buque M/T Tifani, sin bandera y sancionado, dentro del área de responsabilidad de INDOPACOM", indicó el Pentágono en X.

El mensaje reafirma la intención de Estados Unidos de "desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen".

"Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados", añade.

Bloqueo de Trump

El presidente Donald Trump dijo que mantendrá el bloqueo sobre los puertos iraníes hasta que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo para poner fin a la guerra.

Este martes persistían las dudas sobre la celebración de una nueva ronda de negociaciones en Pakistán, un día antes de que expire el alto el fuego de dos semanas.

La empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence señaló el lunes que "al menos 26 buques de la flota fantasma iraní habían burlado el bloqueo estadounidense" desde su instauración la semana pasada.