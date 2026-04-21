Estados Unidos anuncia inversión para infraestructura portuaria en el Caribe

Fachada del edificio del Departamento de Estado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos reunió este martes a líderes del sector marítimo estadounidense y autoridades portuarias del Caribe en una mesa redonda enfocada en fortalecer la diplomacia comercial y proteger infraestructuras críticas en la región.

El encuentro sirvió como plataforma para analizar oportunidades de expansión de la inversión privada estadounidense, así como para impulsar mejoras en la infraestructura portuaria, el comercio y el turismo caribeño.

Durante las discusiones, se hizo énfasis en la necesidad de mantener prácticas empresariales éticas, transparentes y sostenibles.

Como parte de los compromisos asumidos, el organismo anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a programas que promuevan una infraestructura portuaria resiliente en el Caribe, a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Inversión y compromisos para fortalecer la infraestructura portuaria en el Caribe

La iniciativa busca reforzar la capacidad de los países de la región para enfrentar desafíos como el cambio climático, la seguridad marítima y el crecimiento del comercio, al tiempo que consolida los lazos económicos entre Estados Unidos y sus socios caribeños.