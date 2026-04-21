La cúpula de seguridad de EE. UU. se reúne en la Casa Blanca a horas de expirar la tregua. ( FUENTE EXTERNA. )

La cúpula de seguridad de EE. UU. se reúne en la Casa Blanca a horas de que expire el alto el fuego con Irán y mientras crece la incertidumbre por la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica que debe celebrarse en Pakistán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien tenía previsto viajar el martes por la mañana a Islamabad, llegó a la Casa Blanca para sumarse a la reunión.

La prensa también pudo observar la llegada a la residencia presidencial del secretario de Estado, Marco Rubio; y del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

También acudieron a la reunión los enviado especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno de Trump-, quienes tenían previsto viajar junto a Vance a Pakistán.

Incertidumbre sobre las negociaciones con Irán

Esta reunión de alto nivel se produce cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en la capital pakistaní prevista para el miércoles, día en el que vence el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

El Gobierno iraní no ha comunicado oficialmente si enviará una delegación a Pakistán, mientras la delegación estadounidense permanece a la espera en Washington.

No está claro a qué hora exacta del miércoles expiraría el alto el fuego, pero Trump dijo este martes en una entrevista con la cadena CNBC que no pretende extenderlo.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió el presidente. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones.

Advertencias de Irán ante la presión de EE. UU.

En caso de que no haya un acuerdo, Trump advirtió que espera retomar "los bombardeos" porque esa sería "la mejor actitud para afrontar la situación".

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán, advirtió la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza".