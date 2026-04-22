Haitianos encabezan caravana migrante en México en busca de nuevas oportunidades

Imagen de la caravana de migrantes. ( FUENTE EXTERNA )

Cientos de migrantes, en su mayoría haitianos, iniciaron el martes una caminata desde Tapachula, en el sur de México, con la intención de encontrar mejores condiciones de vida en otras regiones del país.

A diferencia de años anteriores, cuando estas caravanas tenían como principal destino la frontera con Estados Unidos, muchos de los participantes aseguran haber abandonado ese objetivo debido a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump a los solicitantes de asilo.

En su lugar, los migrantes buscan establecerse en grandes ciudades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey o Tijuana, donde esperan encontrar empleo y avanzar en sus procesos migratorios. Algunos denunciaron que, tras meses en Tapachula, aún no han recibido respuesta a sus solicitudes de asilo.

"Estados Unidos ya no es una opción para nosotros. Solo queremos llegar a un lugar donde podamos vivir", expresó Jerry Gabriel, un migrante haitiano de 29 años.

Cambio en las rutas migratorias

Este fenómeno no es aislado. En marzo, otro grupo de migrantes partió desde Tapachula, pero la caravana se disolvió tras casi dos semanas de recorrido, luego de alcanzar un acuerdo con autoridades migratorias mexicanas.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, se han registrado al menos 18 caravanas que han salido de Tapachula. Ninguna ha logrado atravesar el estado de Oaxaca.

Solicitudes de asilo en aumento

Los haitianos continúan siendo uno de los principales grupos que solicitan asilo en México. De acuerdo con la Agencia Nacional para los Refugiados, entre 2020 y 2024, unos 127,000 ciudadanos de Haití presentaron solicitudes en el país.