Trump dice que EE. UU. no tiene prisa, pero advierte a Irán que "el reloj corre"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump declaró este jueves que Estados Unidos no siente ninguna presión para poner fin a la guerra con Irán, pero advirtió que "el reloj corre" para Teherán ante la llegada de un tercer portaviones estadounidense a Oriente Medio.

Los medios iraníes reportaron este jueves explosiones sobre Teherán, después de que Israel amenazara con "devolver a Irán a la Edad de Piedra" pero una fuente de seguridad israelí declaró a la AFP que el ejército de su país no está atacando a la república islámica y no está claro el origen de las explosiones.

En un momento en que no hay perspectivas para retomar las negociaciones con la mediación de Pakistán, la agencia estatal de noticias IRNA afirmó que "se escucharon disparos de la defensa antiaérea" en el oeste de Teherán. La agencia Mehr indicó que los sistemas se activaron contra "objetivos hostiles".

En Estados Unidos, Trump advirtió: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El reloj corre!", en un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que el ejército iraní ha sido destruido y que sus líderes están muertos.

"El bloqueo es hermético y firme y, a partir de ahora, la situación solo empeorará", aseveró.

El ejército estadounidense informó que un tercer portaviones, el USS George H.W. Bush, está en aguas de Oriente Medio.

Pakistán organizó un primer ciclo de conversaciones el 11 de abril entre Estados Unidos e Irán y las negociaciones debían reanudarse a principios de semana, pero el encuentro nunca se concretó, pese a la inminente expiración del cese el fuego que Trump decidió prolongar unilateralmente.

La precariedad del alto al fuego había quedado de manifiesto este jueves antes de las explosiones, cuando el ministro de Defensa de Israel declaró que su país está "preparado para reanudar la guerra contra Irán".

El ministro de Defensa, Israel Katz afirmó que su país espera luz verde de Estados Unidos para "devolver a Irán "a la Edad de Piedra".

El conflicto armado estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

El estrecho de Ormuz concentra las tensiones

Más temprano, Trump ordenó a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos que se ha convertido en un elemento central del conflicto.

"No vacilaremos", aseguró el mandatario republicano.

El anuncio de Trump se produjo justo después de que las fuerzas de Estados Unidos afirmaran que abordaron un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, y de que un alto cargo iraní dijera que el país recibió sus primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso unilateralmente en el estrecho de Ormuz.

Como medida de presión, desde que empezó la guerra la república islámica solo ha autorizado a un número muy limitado de buques a atravesar el estrecho, y esta obstrucción amenaza con trastocar la economía global.

En respuesta, Estados Unidos bloquea el acceso a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

El número de cruces del estrecho de Ormuz ha caído desde el domingo debido a las restricciones impuestas por ambos países, y los incidentes que afectan a embarcaciones se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP.

Irán interceptó el miércoles dos buques en el estrecho, y un tercero fue blanco de disparos frente a las costas de Omán.

Por su parte, el Pentágono indicó este jueves que sus fuerzas "llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sancionado y sin bandera M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico". Esta es la segunda operación de este tipo en tres días.

En el marco de su bloqueo, Washington ordenó a 31 buques, en su mayoría petroleros, que regresaran a puerto, según el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Trump participará en reunión entre Líbano e Israel

En el otro principal frente de la guerra, en Líbano, el Ministerio de Salud informó este jueves que tres personas murieron en un bombardeo israelí en el sur, antes del inicio de la reunión entre ambos países en Washington.

Estas muertes, pese a la tregua vigente se produjeron antes de una reunión clave en Washington entre representantes de Israel y Líbano, el segundo diálogo de alto nivel, que además se desarrollará en la Casa Blanca, en presencia del presidente estadounidense.

Tras el inicio de la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá disparó contra Israel en apoyo a Irán, las fuerzas israelíes tomaron el control de una franja de territorio libanés de unos diez kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera.

Según el último balance oficial, al menos 2.454 personas han muerto en Líbano en seis semanas de guerra.