Identifican al sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. ( EFE )

El sospechoso del tiroteo ocurrido la noche de este sábado en Washington fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, según informó una fuente a la agencia AP.

El incidente se produjo en las inmediaciones del hotel Hilton, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaba en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

De acuerdo con el mandatario, el individuo fue interceptado y detenido por agentes del Servicio Secreto tras ser detectado en uno de los controles de seguridad.

Acciones del Servicio Secreto y evacuación presidencial

Trump explicó que el sospechoso llegó a disparar contra un agente, pero la bala impactó en su chaleco antibalas, lo que evitó heridas de gravedad. "Fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", afirmó el presidente durante una rueda de prensa.

El mandatario indicó que tanto él, la primera dama y varios miembros de su gabinete fueron evacuados del lugar como medida preventiva, mientras se controlaba la situación.

Un periodista de EFE presente en la actividad relató que se escucharon entre tres y cuatro detonaciones fuera del salón principal, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes. Posteriormente, agentes armados ingresaron al área y ordenaron a los presentes resguardarse.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que el sospechoso portaba un arma larga al momento de su detención.