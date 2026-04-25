Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington portaba varias armas

Imágenes de seguridad publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores. ( FUENTE EXTERNA )

Durante una rueda de prensa, el presidente Trump declaró que el sospechoso de un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, portaba varias armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido de bala, pero llevaba un chaleco antibalas de alta eficacia.

"Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función", afirmó Trump.

Imágenes durante el tiroteo

Las imágenes de seguridad publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores de metales y pasando junto a agentes que se giran hacia él con las armas en alto.