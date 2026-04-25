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Tiroteo en la Casa Blanca
Tiroteo en la Casa Blanca

Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington portaba varias armas

Las imágenes de seguridad muestran al sospechoso corriendo a través de los detectores de metales antes de ser detenido

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    Trump afirma que el sospechoso del tiroteo en Washington portaba varias armas
    Imágenes de seguridad publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores. (FUENTE EXTERNA)

    Durante una rueda de prensa, el presidente Trump declaró que el sospechoso de un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, portaba varias armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido de bala, pero llevaba un chaleco antibalas de alta eficacia.

    "Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función", afirmó Trump.

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    Imágenes durante el tiroteo 

    Las imágenes de seguridad publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores de metales y pasando junto a agentes que se giran hacia él con las armas en alto.

    • Posteriormente, varios agentes se abalanzan sobre el hombre, fuera de plano.   
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