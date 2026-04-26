Terror en la cena de Trump con periodistas de la Casa Blanca

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca del momento en que miembros del Servicio Secreto se disponen a evacuar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de la cena con los corresponsales la noche del sábado 25 de abril.

Lo que debía ser una velada protocolar, cargada de formalidad y cierta distensión entre el poder político y la prensa, se transformó en cuestión de segundos en una escena de confusión y miedo.

Todo comenzó con una serie de ruidos secos —golpes que, en un primer momento, muchos asistentes no lograron identificar—. El murmullo habitual del salón se apagó de forma abrupta, sustituido por un silencio espeso, casi irreal, como si nadie terminara de comprender lo que estaba ocurriendo.

Ese instante de desconcierto duró apenas unos segundos.

De pronto, la tensión estalló. Gritos, movimiento brusco de sillas, mesas que se desplazaban. Algunos invitados se tiraron al suelo por instinto; otros buscaron refugio bajo las mesas o detrás de columnas. La incertidumbre era total: ya no se trataba de simples ruidos, sino de una posible amenaza armada.

Caos en la cena de la Casa Blanca

La cena anual de la White House Correspondents´ Association (corresponsales de la Casa Blanca), celebrada en Washington, reúne tradicionalmente a periodistas, figuras políticas y representantes del poder en un ambiente que mezcla sátira, convivencia y simbolismo democrático. Esta vez, sin embargo, el protocolo quedó completamente desbordado.

En el recinto se encontraba el presidente Donald Trump, acompañado por la primera dama y altos funcionarios de su administración. La presencia presidencial activó de inmediato los procedimientos de seguridad más estrictos.

Agentes del Servicio Secreto reaccionaron con rapidez. Algunos cubrieron físicamente al presidente, mientras otros se desplegaron para localizar el origen de la amenaza. En medio del caos, el mandatario fue evacuado del salón hacia una zona segura.

Según los reportes, el incidente se produjo poco después de las 8:30 de anoche. Inicialmente, los sonidos confundieron a los asistentes, pero pronto se interpretaron como posibles disparos o como parte de una situación que implicaba un riesgo real.

Reacciones y consecuencias del incidente

Las fuerzas de seguridad lograron neutralizar al sospechoso, quien, de acuerdo con la información preliminar, había conseguido superar los controles de acceso al evento, un hecho que generó inquietud sobre los protocolos de seguridad en uno de los actos más vigilados del calendario político estadounidense.

Durante la intervención, un agente del Servicio Secreto resultó herido. Las autoridades indicaron posteriormente que sus lesiones no ponían en peligro su vida.

Mientras tanto, dentro del salón, la evacuación se realizó de forma gradual. Muchos de los asistentes permanecieron durante varios minutos sin información clara, en medio de la confusión, antes de ser guiados hacia salidas seguras.

En un primer momento, se informó que Trump había considerado continuar con el evento, en un intento por restarle dramatismo a la situación. Sin embargo, finalmente fue trasladado de regreso a la Casa Blanca y la cena fue cancelada.

El episodio dejó tras de sí no solo el susto inmediato, sino también interrogantes sobre la seguridad de actos públicos de alto perfil y la vulnerabilidad incluso de los entornos más controlados.

Posteriormente, el presidente indicó que la cena sería reprogramada en un plazo aproximado de 30 días.