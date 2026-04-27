Autor del atentado contra Trump actuó motivado por un profundo odio ideológico

El intento de atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump ha provocado una ola de conmoción internacional, tras revelarse que el autor del ataque dejó un manifiesto escrito en el que expresaba un profundo odio político hacia el líder republicano.

El sospechoso ha sido identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años que, según las autoridades, envió el documento a familiares pocos minutos antes de perpetrar el ataque durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, uno de los eventos más emblemáticos del calendario político y mediático en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el texto -de aproximadamente mil palabras- contiene un lenguaje extremadamente agresivo contra Trump, a quien responsabiliza de diversas injusticias políticas y sociales. En el documento, Allen también habría delineado sus intenciones, dejando entrever una motivación claramente ideológica.

El manifiesto

Aunque el contenido completo del manifiesto no ha sido divulgado oficialmente, los primeros análisis apuntan a un caso de radicalización individual, con fuertes componentes de resentimiento político. El propio Trump afirmó que el texto refleja, además, un trasfondo de odio anticristiano, una interpretación que forma parte del debate público abierto tras el atentado.

Condena mundial

El ataque ha generado un impacto inmediato más allá de las fronteras estadounidenses. Líderes internacionales, gobiernos y organizaciones multilaterales han condenado el hecho, subrayando la gravedad de un acto de violencia política dirigido contra una figura central del escenario global.

En Estados Unidos, el atentado ha reavivado el debate sobre la polarización extrema y el clima de confrontación política, así como, sobre los riesgos de la violencia motivada por discursos radicalizados.

Diversos líderes internacionales, incluyendo al presidente Luis Abinader, han coincidido en subrayar que el atentado representa un peligro para la estabilidad democrática global, reiterando su apoyo a Estados Unidos y reconociendo la rápida actuación del Servicio Secreto.

Mientras avanzan las investigaciones, el manifiesto de Allen se perfila como una pieza clave para entender no solo el ataque en sí, sino también el contexto más amplio de tensión política que atraviesa la sociedad

Las fuerzas de seguridad lograron neutralizar al sospechoso que, de acuerdo con la información preliminar, había conseguido superar los controles de acceso al evento. Ese dato, más allá de la resolución inmediata del incidente, introdujo una inquietud mayor: la fragilidad de los perímetros de seguridad incluso en escenarios de máxima vigilancia.

Durante la intervención, un agente del Servicio Secreto resultó herido. Las autoridades indicaron más tarde que sus lesiones no comprometían su vida, pero el hecho añadió gravedad a una escena ya de por sí cargada de tensión.

Dentro del salón, la evacuación se llevó a cabo de forma progresiva. Algunos permanecieron durante varios minutos sin información clara, atrapados entre la necesidad de moverse y la incertidumbre sobre hacia dónde hacerlo. Periodistas habituados a narrar crisis se encontraron, por una vez, dentro de ella.

Abinader: "un acto cobarde" De su lado, el presidente Luis Abinader calificó como "un acto cobarde" el tiroteo perpetrado la noche del sábado en Washington durante la cena. El gobernante dominicano expresó alivio porque Trump, la primera dama y otros invitados en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca se encuentran fuera de peligro y elogió la actuación de los agentes del Servicio Secreto que lograron detener al atacante."Aplaudimos a los valientes agentes de la ley que detuvieron al tirador y rezamos por la recuperación completa del herido", expresó Abinader. Abinader también se refirió al oficial herido durante el incidente, por quien dijo elevar oraciones para su recuperación, y manifestó la solidaridad del pueblo dominicano con Estados Unidos en este momento. "Las oraciones de todos los dominicanos están con el pueblo estadounidense", dijo el presidente de la República, en un mensaje en inglés publicado en su cuenta de X.