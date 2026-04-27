Acusan de intento de asesinato de Trump a sospechoso de tiroteo en cena de corresponsales

Cole Tomas Allen bajo custodia policial en el suelo del hotel Washington Hilton, donde se registró el tiroteo. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre señalado por las autoridades como responsable de un violento incidente durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue acusado de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El imputado, identificado como Cole Tomas Allen, compareció este lunes ante un tribunal federal en Washington tras el tiroteo ocurrido la noche del sábado, que provocó momentos de pánico, la evacuación inmediata del mandatario y que decenas de asistentes se resguardaran bajo sus mesas.

Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, fue arrestado poco después del incidente. Está representado por abogados de la Defensoría Pública Federal y durante su presentación en corte no emitió declaración de culpabilidad ni de inocencia.

De acuerdo con las autoridades, un agente del Servicio Secreto resultó herido cuando una bala impactó su chaleco antibalas, aunque se espera su recuperación.

Análisis de motivaciones y estado mental del acusado

Hasta el momento, los fiscales no han establecido un móvil claro. Sin embargo, indicaron que el sospechoso envió mensajes a familiares minutos antes del ataque en los que se autodenominaba "asesino federal amistoso" y hacía referencias al presidente y a políticas de su administración.

Los investigadores analizan estos mensajes, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con allegados, como parte de las evidencias para comprender su estado mental y posibles motivaciones.

Según la acusación, Allen viajó en tren desde California hasta Chicago y posteriormente a Washington, donde se hospedó en el hotel que albergaba el evento, el cual contaba con estrictas medidas de seguridad.

Un video difundido por Trump muestra a un individuo —presuntamente el acusado— corriendo cerca de una barricada de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto se movilizan para interceptarlo.

Registros públicos indican que Allen trabajaba como tutor académico y tenía formación avanzada, además de dedicarse al desarrollo de videojuegos de forma aficionada. También habría laborado durante varios años en una empresa dedicada a la asesoría para admisión universitaria.

El caso continúa bajo investigación mientras avanzan los procedimientos judiciales.