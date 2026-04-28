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incautación cocaína Caribe
incautación cocaína Caribe

La Guardia Costera de EE. UU. incauta más de US$53 millones en cocaína en el Caribe y el Pacífico

Según el informe oficial, las operaciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico marítimo de drogas

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    La Guardia Costera de EE. UU. incauta más de US$53 millones en cocaína en el Caribe y el Pacífico
    Droga incautada en el Caribe y el Pacífico por la Guardia Costera de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    La Guardia Costera de Estados Unidos descargó ayer, lunes, en el puerto de Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, alrededor de 7,050 libras de cocaína, valoradas en más de 53 millones de dólares, tras operaciones de interdicción en el Mar Caribe y el océano Pacífico Oriental.

    • La información consta en un comunicado publicado en la página oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos.

    El decomiso fue realizado por la tripulación del guardacostas Escanaba, junto a unidades del Escuadrón Táctico de Interdicción con Helicópteros, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur y operadores de los distritos Sureste y Suroeste.

    "El trabajo de la tripulación refleja valentía, vigilancia y un compromiso inquebrantable con la protección del pueblo estadounidense", afirmó el comandante Nicholas Seniuk, oficial al mando del Escanaba, al destacar que cada cargamento incautado representa vidas salvadas y comunidades más seguras.

    Estrategia de interdicción marítima

    Según el informe oficial, las operaciones forman parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico marítimo de drogas, una vía por la que se realiza cerca del 80 % de las interdicciones con destino a Estados Unidos.

    El documento señala que solo en 2025 se han incautado más de 511,000 libras de cocaína, y que la Operación Pacific Viper ha permitido la captura de más de 215,000 libras y la detención de 160 presuntos narcotraficantes desde agosto.

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