Estados Unidos aún no pagó sus contribuciones, anuncia la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informa a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de Acanu en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza. ( EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI )

El jefe de la Organización Mundial de la Salud indicó este miércoles que Estados Unidos aún no pagó sus cuotas, condición necesaria para poder retirarse oficialmente de la agencia de la ONU.

Horas después de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó un decreto ordenando la retirada de Estados Unidos de la OMS. Según Washington esta salida es efectiva desde el 22 de enero.

Retirada de EE. UU.

Sin embargo "la retirada estadounidense está sujeta a dos condiciones: la notificación -que debe hacerse con un año de antelación, condición que efectivamente se cumplió-; y el pago de los atrasos", recordó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa en la sede del organismo en Ginebra.

"Esperamos, por tanto, que cumplan con ello, pero todavía no hemos recibido nada", añadió.

Estados Unidos aún debe 260 millones de dólares en contribuciones correspondientes a 2024 y 2025, según cifras de la organización.

Acusaciones a la OMS

En enero de este año el secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., y el secretario de Estado, Marco Rubio, acusaron a la OMS, en un comunicado conjunto, de múltiples "fallos durante la pandemia de covid 19" y de actuar "repetidamente en contra de los intereses de Estados Unidos".

En mayo de 2025, Kennedy también acusó a la organización de estar sometida a la influencia indebida de China, de la ideología de género y de la industria farmacéutica.

La cuestión de la retirada estadounidense será debatida precisamente en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, que reunirá, como cada año, a todos los Estados miembros de la OMS del 18 al 23 de mayo en Ginebra.

Estados Unidos era el principal donante de la organización, y varios otros países también redujeron su apoyo a la ayuda internacional.