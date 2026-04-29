El USS Ford regresará a EE. UU. tras despliegue récord de más de 300 días

Fotografía del 1 de octubre de 2025 cedida por la Marina de los Estados Unidos del portaaviones más grande del mundo USS Gerald R. Ford. ( EFE )

El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más grande del mundo, regresará a su base en Virginia tras completar un despliegue récord de más de 300 días, informó la agencia AP.

Según funcionarios estadounidenses, el buque abandonará Oriente Medio en los próximos días y arribará a su puerto base a mediados de mayo, luego de una misión que incluyó operaciones en el Mediterráneo, el Caribe y zonas de alta tensión en Medio Oriente.

Impacto y desafíos del prolongado despliegue

Durante su despliegue, el Ford superó el récord reciente de permanencia en alta mar para un portaaviones estadounidense, al alcanzar cerca de 10 meses continuos fuera de base.

Según AP, la operación también coincidió con la presencia de otros portaaviones como el USS George H.W. Bush y el USS Abraham Lincoln en la región, una concentración no vista desde 2003.

El prolongado despliegue ha generado preocupaciones sobre el impacto en la tripulación y el desgaste del equipo. Durante la misión, el buque enfrentó un incendio en una de sus áreas internas, lo que obligó a interrumpir temporalmente su recorrido para realizar reparaciones.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicó que la extensión del despliegue respondió a necesidades operativas en distintas regiones bajo los comandos militares estadounidenses, lo que llevó a prolongar su permanencia en el mar.

El USS Ford inició su recorrido en el mar Mediterráneo, pero posteriormente fue redirigido al Caribe como parte de un despliegue estratégico en la región. Más adelante, fue enviado nuevamente hacia Medio Oriente ante el aumento de tensiones geopolíticas.

En ese contexto, el buque participó en diversas operaciones militares y de apoyo, consolidando su papel como pieza clave dentro de la estrategia naval de Estados Unidos en escenarios de conflicto y disuasión.

Pese a la duración de la misión, el despliegue del Ford no supera el récord histórico del USS Midway, que permaneció en operación durante 332 días entre 1972 y 1973.

Más recientemente, el USS Nimitz registró un periodo prolongado de servicio entre 2020 y 2021, aunque incluyó intervalos en tierra debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19.

El regreso del USS Ford marca el cierre de una de las misiones más extensas de la Marina estadounidense en tiempos recientes, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones y desafíos operativos.