Aprobación de Trump disminuye entre católicos y evangélicos en encuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump disminuye su aprobación entre católicos y evangélicos en encuesta. ( FUENTE EXTERNA )

Una encuesta conjunta de The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló un amplio rechazo de los estadounidenses a recientes mensajes y gestos religiosos del presidente Donald Trump y del secretario de Defensa Pete Hegseth, en medio de crecientes tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.

Según el sondeo, el 87 % de los consultados reaccionó negativamente a una publicación en redes sociales en la que Trump aparecía representado como Jesucristo. Incluso entre votantes republicanos y cristianos evangélicos —uno de los sectores más fieles al mandatario— predominó el rechazo a la imagen, considerada por muchos como blasfema o inapropiada.

La encuesta también mostró desaprobación hacia una oración pronunciada por Hegseth en el Pentágono, en la que pidió a Dios "violencia abrumadora" contra los enemigos de Estados Unidos. Un 69 % de los encuestados rechazó ese mensaje, incluyendo más del 40 % de republicanos y simpatizantes de Trump.

Deterioro en la aprobación de Trump

El estudio refleja además un deterioro en los índices de aprobación de Trump, particularmente entre católicos y evangélicos blancos.

Su respaldo entre católicos blancos cayó de 63 % a 49 %, mientras que entre evangélicos blancos descendió diez puntos porcentuales desde febrero de 2025. La aprobación general del mandatario se sitúa en 37 %, frente a un 62 % de desaprobación.

Valoración positiva del papa León XIV

En contraste, el papa León XIV mantiene una valoración positiva entre la opinión pública estadounidense. El 66 % de los encuestados apoyó sus llamados a "rechazar la guerra" y promover esfuerzos de paz, mientras que un 41 % dijo tener una opinión favorable del pontífice.

El sondeo se produce en momentos en que Trump ha intensificado sus críticas contra el papa León XIV, especialmente por sus posiciones sobre inmigración y el conflicto con Irán, lo que ha generado fricciones diplomáticas entre Washington y el Vaticano.