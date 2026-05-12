Trump publica en su red social imagen de Venezuela como el estado número 51 de EE. UU.

Imagen difundida este martes en la cuenta de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE. UU., Donald Trump, de un mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y un texto que la identifica como el estado 51. ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el martes en su plataforma Truth Social un gráfico del mapa de Venezuela con fondo de una bandera estadounidense y la leyenda "51º State".

La provocadora publicación —difundida mientras Trump se dirigía a China para una cumbre de alto nivel— llega un día después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijera que su país "nunca" había considerado convertirse en estado número 51 de Estados Unidos, ni siquiera después de que fuerzas de ese país capturaran al depuesto Nicolás Maduro en enero.

La imagen también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.

El mapa utilizado por el republicano en redes sociales no contiene el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

Reacciones y contexto político en Venezuela

Más temprano el lunes, Trump dijo a Fox News que estaba considerando convertir al país sudamericano en un nuevo estado, tras meses de jactarse de controlar a la nación rica en petróleo.

Por su parte, Rodríguez ha supervisado un deshielo en las relaciones con Estados Unidos desde que asumió el mando del país, aprobando reformas que reabrieron los sectores minero y petrolero de Venezuela a las empresas extranjeras —especialmente estadounidenses—.

La oposición venezolana ha exigido elecciones, mientras que Rodríguez —cuando se le preguntó el 1 de mayo sobre la posibilidad de una nueva votación— dijo que "no sabía" y que ocurriría "en algún momento".