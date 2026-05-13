EE. UU. busca abastecerse de tierras raras y cortar dependencia de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe flores a su llegada al Aeropuerto Capital de Pekín, en Beijing, el 13 de mayo de 2026. ( AFP )

Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de una cadena de suministro de tierras raras, metales usados para la fabricación de misiles como los utilizados contra Irán o en los teléfonos inteligentes, en un intento por reducir su dependencia de China.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos difíciles de extraer y clave para la tecnología moderna. Solo se necesitan unos pocos gramos para un televisor o un ordenador portátil, pero varios cientos para un misil Tomahawk o Patriot.

"El conflicto en Oriente Medio pone de manifiesto qué minerales son esenciales" para las operaciones militares "y los posibles puntos de ruptura de la cadena de suministro", observó Manhaz Khan, vicepresidente del Silverado Policy Accelerator, un centro de estudios con sede en Washington.

El centro de reflexión CSIS advirtió en abril que el arsenal estadounidense "empezará a recuperarse, pero restaurar las reservas agotadas y luego alcanzar los niveles de inventario deseados llevará muchos años".

Las tierras raras más utilizadas son el neodimio y el praseodimio. Sirven para fabricar los llamados imanes permanentes, aproximadamente diez veces más potentes que los imanes clásicos, utilizados en vehículos eléctricos, aerogeneradores y teléfonos inteligentes.

El samario se usa en imanes muy apreciados por la industria de defensa.

Estados Unidos aumentó su participación en la producción mundial de tierras raras del 3% al 13% gracias a subvenciones e incentivos fiscales impulsados primero durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) y luego bajo Joe Biden (2021-2025).

Trump, que regresó al poder el año pasado, está decidido a garantizar la soberanía de Estados Unidos en este ámbito.

Hasta 2025, solo existía una mina importante en el país, el yacimiento de Mountain Pass (California), explotado por MP Materials.

La minera Ramaco Resources abrió en julio la Brook Mine (Wyoming) y otros proyectos están en gestación en Montana, Wyoming y Nebraska.

Estados Unidos también apuesta por el reciclaje de estos elementos, a través de los recién llegados REEcycle o Phoenix Tailings, pero también de MP Materials.

Además, el gobierno estadounidense busca fuera de sus fronteras y acaba de facilitar la adquisición del productor brasileño Serra Verde por la start-up USA Rare Earth, en la que tomó una participación del 10% en enero.

"Superar a China"

Pero la extracción no es más que la primera etapa de un proceso que incluye también el refinado y la separación, antes de la transformación.

Gracias a la separación, China controla el sector, todavía con el 91% de los volúmenes en 2025, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Las autoridades chinas restringieron la exportación de varios de estos elementos el año pasado. Luego suspendieron la medida y consolidaron el control de este recurso como palanca geopolítica.

La agenda de las tierras raras

India, Japón y Francia también redoblan esfuerzos para aflojar el cerco chino sobre las tierras raras.

Este tema figura en la agenda de la visita de Trump a su homólogo chino, Xi Jinping.

MP Materials, en la que el gobierno estadounidense tiene una participación de alrededor del 15%, iniciará "de forma inminente" la técnica de la separación en Mountain Pass, indicó el director general James Litinsky.

En enero, otro industrial estadounidense, Energy Fuels, también productor de uranio, tomó el control de la australiana ASM y prevé la construcción de una planta en Estados Unidos, que también llevará a cabo la separación.

USA Rare Earth, por su parte, tomó un 12,5% de participación en el capital de la francesa Carester, con la que desarrolla esta técnica.

Vulcan Elements y eVAC Magnetics ya producen imanes permanentes desde el año pasado.

"No nos limitamos a vender imanes", declaró a la AFP el director de Vulcan Elements, John Maslin. "Ofrecemos una cadena de suministro segura, independiente de China".

Roderick Eggert, profesor de la Colorado School of Mines, señaló que pasará tiempo como para que esa producción logre "reducir de forma significativa las cuotas de mercado de los productores chinos".

Estados Unidos apuesta a varios frentes y firmó en los últimos meses acuerdos con varios países productores, como Australia, Tailandia, Ruanda y República Democrática del Congo.

Para Maslin, la autonomía de Estados Unidos, desde la extracción hasta la comercialización de imanes permanentes, ya no resulta descabellada.

"Pero la industria va a tener que innovar y superar a China, no simplemente copiar lo que hace", sostuvo.