Líbano e Israel negocian en EE. UU. mientras el alto al fuego se acerca a su fin

Entretanto, en Pekín el presidente Donald Trump intentará convencer a Xi Jinping de presionar a Irán. ( FUENTE EXTERNA )

Líbano e Israel tuvieron discusiones "positivas" en Washington este jueves, días antes de que termine la tregua, según un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entretanto, en Pekín el presidente Donald Trump intentará convencer a Xi Jinping de presionar a Irán, dos meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente.

Antes de que finalice la tregua en el Líbano el domingo, representantes israelíes y libaneses volverán a retomar el viernes sus conversaciones en el Departamento de Estado.

"Hemos tenido una jornada completa de conversaciones productivas y positivas que se prolongaron de las 09H00 a las 17H00. Esperamos seguir mañana y confiamos en poder decir más en ese momento", indicó el alto funcionario este jueves.

¿Qué avances hubo en las negociaciones entre Líbano e Israel?

Israel ha causado la muerte de más de 400 personas desde el inicio de la tregua, según un recuento de la AFP a partir de cifras del Ministerio de Salud libanés.

El ejército israelí dio cuenta el jueves de ataques contra Hezbolá en el sur de Líbano, tras haber advertido a los residentes de varias ciudades y aldeas que evacuaran sus viviendas.

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El conflicto ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y en el Líbano, donde las autoridades contabilizan más de 2.800 muertos, entre ellos al menos 200 niños.

Representantes libaneses e israelíes se habían reunido por última vez el 23 de abril en la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego y expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo histórico entre Beirut y Tel Aviv.

Acciones y declaraciones de Trump

Trump predijo entonces que, durante el periodo de prórroga de tres semanas del alto al fuego, recibiría en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, para celebrar una primera cumbre entre ambas naciones, que no mantienen relaciones diplomáticas.

La cumbre no llegó a celebrarse. El mandatario declaró que antes de llevar a cabo un encuentro de tal magnitud era necesario un acuerdo de seguridad y el fin de los ataques israelíes.

A diferencia de la sesión anterior, esta vez ni el secretario de Estado Marco Rubio, ni Trump estuvieron presentes. Ambos están de visita oficial en China.

Recibido con gran pompa por el presidente Xi Jinping, el republicano trata de convencer a China de ayudar a resolver la crisis con Irán, aunque Pekín sea uno de sus principales socios, junto a Rusia.

"Dijo que no suministraría material militar... Lo afirmó con fuerza", declaró el presidente estadounidense, según un extracto de una entrevista con Fox News tras su encuentro con el dirigente chino.

Trump también declaró que Xi deseaba la reapertura del estrecho de Ormuz. "Él dijo: 'si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar", aseguró el estadounidense, pero sus palabras no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial china.

Según la Casa Blanca, Pekín y Washington acordaron durante la cumbre "que el estrecho de Ormuz debía permanecer abierto a fin de garantizar la libre circulación de productos energéticos".

Según Teherán, desde el miércoles la marina iraní ha autorizado el paso de buques chinos por el estrecho de Ormuz.

Este paso, que comenzó "anoche", ha sido posible gracias a las "estrechas relaciones entre ambos países y su asociación estratégica", subrayaron en un comunicado los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán.

En sus negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que toda tregua incluya también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a Hezbolá.

Según el Departamento de Estado, las conversaciones de Washington tienen como objetivo romper de manera decisiva con el enfoque fallido de las últimas dos décadas, el cual permitió a los grupos terroristas atrincherarse y enriquecerse, socavar la autoridad del Estado libanés y poner en peligro la frontera norte de Israel".

Hezbolá, por su parte, reiteró el jueves su rechazo a estas negociaciones, y uno de sus diputados, Ali Ammar, denunció una "concesión gratuita" a Israel.

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