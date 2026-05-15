Trump dice que no asumió "ningún compromiso" sobre Taiwán en reunión con Xi

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (i), junto al presidente chino, Xi Jinping (d), en Zhongnanhai, Pekín. ( EFE/ CASA BLANCA VIA X )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que habló sobre el delicado tema de Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una cumbre bilateral el jueves en Pekín, pero aseguró que no asumió ningún compromiso.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington.

"Él no quiere ver una lucha por la independencia", agregó. "Yo no hice ningún comentario al respecto, lo escuché".

Trump añadió: "En cuanto a Taiwán, él tiene sentimientos muy fuertes; yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido".

Antes de la cumbre, Trump había dicho que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, afirmaciones que se alejaban de la postura histórica de Washington de no consultar a Pekín sobre ese asunto.

Venta de armas

Hablando con los periodistas el viernes, de camino a Washington, Trump dijo sobre el tema de la venta de armas: "Tomaré una decisión en un periodo de tiempo relativamente corto".

Estados Unidos solo reconoce a China, pero su legislación le exige proporcionar armas a la democracia autogobernada de Taiwán para su defensa.

China ha jurado recuperar la isla y no ha descartado el uso de la fuerza, incrementando la presión militar en los últimos años.