FBI ofrece más de US$200,000 por agente acusada de espiar para Irán

La exagente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Monica Witt. ( FUENTE EXTERNA )

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta US$200,000 por información que permita localizar y arrestar a Monica Witt, una exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acusada de espiar para Irán y de desertar hacia ese país en 2013.

Según un comunicado al que tuvo acceso CNN, emitido ayer jueves, el FBI informó que continúa buscando a Witt y aseguró que cree que "probablemente sigue apoyando las actividades ilícitas" de Irán.

"El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, (puede) que haya alguien que sepa algo sobre su paradero", declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, en un comunicado, probablemente refiriéndose a las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán.

Acusaciones contra Monica Witt

"El FBI quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia", decía el comunicado.

Acusaciones contra Monica Witt

Witt fue oficial de contrainteligencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y, entre 2003 y 2008, participó en misiones en Medio Oriente.

En 2019, el entonces fiscal general adjunto John Demers alegó que Irán había reclutado a Witt y que, tras su deserción, supuestamente reveló a ese país la existencia de un "programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado" y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, "poniendo así en riesgo la vida de esta persona".

Consecuencias de la deserción

La acusación sostiene que, entre enero de 2012 y mayo de 2015, Witt conspiró con funcionarios iraníes para entregar "documentos e información relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos, con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán".

Consecuencias de la deserción

Según la acusación, tras desertar, funcionarios del gobierno iraní le proporcionaron "bienes y servicios, incluyendo vivienda y equipo informático", para facilitar sus labores. Hasta el momento, se desconoce si cuenta con representación legal en Estados Unidos.

El expediente también acusa a cuatro ciudadanos iraníes de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado.