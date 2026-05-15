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recompensa FBI Monica Witt
recompensa FBI Monica Witt

FBI ofrece más de US$200,000 por agente acusada de espiar para Irán

Witt, exoficial de contrainteligencia, es acusada de haber revelado información sensible a Irán, poniendo en riesgo la vida de un oficial estadounidense

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    FBI ofrece más de US$200,000 por agente acusada de espiar para Irán
    La exagente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Monica Witt. (FUENTE EXTERNA)

    El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de hasta US$200,000 por información que permita localizar y arrestar a Monica Witt, una exagente de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acusada de espiar para Irán y de desertar hacia ese país en 2013.

    Según un comunicado al que tuvo acceso CNN, emitido ayer jueves, el FBI informó que continúa buscando a Witt y aseguró que cree que "probablemente sigue apoyando las actividades ilícitas" de Irán.

    "El FBI no la ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, (puede) que haya alguien que sepa algo sobre su paradero", declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, en un comunicado, probablemente refiriéndose a las tensiones actuales entre Estados Unidos e Irán.

    Acusaciones contra Monica Witt

    "El FBI quiere hablar con usted para que nos ayude a detener a Witt y llevarla ante la justicia", decía el comunicado.

    Acusaciones contra Monica Witt

    Witt fue oficial de contrainteligencia de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y, entre 2003 y 2008, participó en misiones en Medio Oriente.

    En 2019, el entonces fiscal general adjunto John Demers alegó que Irán había reclutado a Witt y que, tras su deserción, supuestamente reveló a ese país la existencia de un "programa de recopilación de inteligencia altamente clasificado" y la identidad de un oficial de inteligencia estadounidense, "poniendo así en riesgo la vida de esta persona".

    Consecuencias de la deserción

    La acusación sostiene que, entre enero de 2012 y mayo de 2015, Witt conspiró con funcionarios iraníes para entregar "documentos e información relacionados con la defensa nacional de Estados Unidos, con la intención y la creencia fundada de que se utilizarían en perjuicio de Estados Unidos y en beneficio de Irán".

    Consecuencias de la deserción

    Según la acusación, tras desertar, funcionarios del gobierno iraní le proporcionaron "bienes y servicios, incluyendo vivienda y equipo informático", para facilitar sus labores. Hasta el momento, se desconoce si cuenta con representación legal en Estados Unidos.

    El expediente también acusa a cuatro ciudadanos iraníes de conspiración, intento de intrusión informática y robo de identidad agravado.

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