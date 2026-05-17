Estados Unidos alerta compra de drones militares por Cuba provenientes de Rusia e Irán

La administración de Estados Unidos sigue de cerca el fortalecimiento militar de Cuba tras reportes de inteligencia que indican que la isla habría adquirido cientos de drones militares y evaluado posibles escenarios de ataque contra intereses estadounidenses, según publicó Axios.

El reporte señala que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares desde 2023, principalmente provenientes de Rusia e Irán, y que funcionarios cubanos han discutido posibles escenarios de ataques contra la base estadounidense en Bahía de Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses e incluso la ciudad de Key West, ubicada a unos 145 kilómetros de La Habana.

Según el medio de EE. UU., Axios, funcionarios estadounidenses sostienen que los drones han sido almacenados en puntos estratégicos de la isla y que, en las últimas semanas, autoridades cubanas habrían solicitado más equipos militares a Rusia.

"Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una gama de actores problemáticos, desde grupos terroristas hasta carteles de droga, iraníes o rusos, es preocupante", dijo un alto funcionario estadounidense citado por Axios. "Es una amenaza creciente".

Advertencias de la CIA a Cuba

El medio también informó que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a Cuba para advertir a funcionarios de la isla sobre posibles consecuencias si permiten acciones hostiles contra intereses estadounidenses.

"Director Ratcliffe dejó claro que Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio", dijo un funcionario de la CIA citado por Axios. "El hemisferio occidental no puede ser el patio de juegos de nuestros adversarios".

De acuerdo con el reporte, las agencias de inteligencia estadounidenses también detectaron interés de funcionarios cubanos en aprender sobre las tácticas militares utilizadas por Irán frente a Estados Unidos, especialmente en materia de guerra con drones.

Preocupaciones sobre la presencia militar en Cuba

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, expresó durante una audiencia en el Congreso que Washington mantiene preocupación por la presencia de instalaciones de espionaje vinculadas a Rusia y China en territorio cubano.

"Desde hace tiempo nos preocupa que un adversario extranjero que use ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas sea altamente problemático", afirmó Hegseth durante la audiencia, según Axios.

El informe también sostiene que Estados Unidos calcula que hasta 5,000 soldados cubanos han combatido junto a Rusia en la guerra en Ucrania y que algunos habrían compartido experiencias sobre el uso de drones con mandos militares cubanos.

Pese a las preocupaciones expresadas por Washington, funcionarios estadounidenses aclararon que no consideran a Cuba una amenaza militar inmediata ni creen que exista un plan activo de ataque contra territorio estadounidense.

"Nadie se preocupa por los cazas de Cuba. Ni siquiera está claro que tengan uno que pueda volar", dijo un alto funcionario citado por Axios. "Pero vale la pena señalar lo cerca que están — 90 millas. No es una realidad con la que nos sintamos cómodos".