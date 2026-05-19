Rubio dice que la OMS reaccionó "un poco tarde" al brote de ébola

Marco Rubio, dijo que la OMS, el organismo de la ONU del que Donald Trump se retiró, se demoró en identificar un brote mortal de ébola en África. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el organismo de la ONU del que Donald Trump se retiró, se demoró en identificar un brote mortal de ébola en África.

La agencia sanitaria de la ONU ha declarado el repunte de esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa como una emergencia sanitaria internacional y ha convocado una reunión urgente sobre la crisis.

"Obviamente esta situación la van a manejar los CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS, que lamentablemente reaccionó un poco tarde", dijo Rubio.

Ayuda humanitaria

El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido alrededor de 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes del año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

"Es un poco difícil llegar hasta allí porque está en una zona rural... y en un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra", dijo Rubio.

Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que no viajen a la región afectada.

En una de sus primeras decisiones al regresar a la presidencia el año pasado, Trump puso en marcha la retirada de Estados Unidos de la OMS, a la que atacó duramente por su respuesta al covid.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento terapéutico para la cepa Bundibugyo del virus del ébola, responsable del brote declarado a finales de la semana pasada.

El ébola ha causado la muerte de más de 15,000 personas en África en el último medio siglo.