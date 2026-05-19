"Túmbenlos en el mar": audio podría llevar a Raúl Castro ante la justicia de EE. UU.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida prepara una posible acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, incidente en el que murieron cuatro personas y que durante décadas ha sido uno de los casos más polémicos entre el exilio cubano en Estados Unidos.

Según reveló el diario El País este martes, las autoridades estadounidenses cuentan con una grabación de voz en la que Castro admite haber dado la orden de derribar las aeronaves si volvían a aparecer sobre territorio cubano o sus alrededores.

"Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades", se escucha decir a Castro en un audio grabado en junio de 1996, pocos meses después del incidente.

Detalles confirmados sobre el derribo de las avionetas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca procesar al exmandatario cubano por el asesinato de los cuatro tripulantes que viajaban en las avionetas de Hermanos al Rescate, una organización dedicada al rescate de balseros cubanos en el estrecho de Florida.

El derribo ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves Cessna C-337 fueron abatidas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana entre las 3:21 y las 3:27 de la tarde, en hechos que Estados Unidos sostiene ocurrieron en aguas internacionales.

Las víctimas fueron identificadas como Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, miembros de la organización humanitaria.

De acuerdo con El País, la acusación podría presentarse en un acto oficial en la Torre de la Libertad de Miami, en medio de una creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano.

El caso volvió a tomar fuerza después de que en 2006 saliera a la luz la grabación obtenida por el periodista cubano Wilfredo Cancio, entonces reportero de asuntos cubanos de El Nuevo Herald. El audio fue verificado por especialistas y por Alcibiades Hidalgo, exsecretario personal de Castro.

Acciones legales y reacciones del exilio cubano

"Lo que cambia esa grabación es que ya hay una prueba de voz de Raúl Castro asumiendo la total responsabilidad", declaró Cancio a El País.

Durante años, familiares de las víctimas y miembros del exilio cubano han exigido justicia por el caso, argumentando que las avionetas fueron derribadas fuera del espacio aéreo cubano.

En 1996, el juez federal James Lawrence King concluyó que el gobierno cubano asesinó "a cuatro seres humanos en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Florida". Posteriormente, Estados Unidos compensó a las familias con 93 millones de dólares provenientes de activos congelados del gobierno cubano.

La posible acusación contra Castro ocurre en un momento de renovadas tensiones entre Washington y La Habana, mientras sectores republicanos en Florida han pedido durante años que el exlíder cubano enfrente cargos criminales en Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Castro, de 94 años, será trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un eventual proceso judicial.