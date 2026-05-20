¿Qué es Gaesa? El conglomerado que Marco Rubio acusa de controlar Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un discurso este miércoles en el que responsabilizó al grupo empresarial militar Gaesa, fundado por Raúl Castro, y al liderazgo cubano de la crisis energética y económica que atraviesa Cuba, marcada por apagones, escasez de combustible y falta de alimentos.

Según afirmó, los problemas de Cuba "no se deben a un bloqueo petrolero" de Estados Unidos, sino a la corrupción y al control económico ejercido por las Fuerzas Armadas cubanas a través de Gaesa, empresa que aseguró controla gran parte de la economía de la isla.

Hace 30 años, Raúl Castro fundó el Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), el conglomerado empresarial más grande de Cuba, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que opera como un estado dentro de otro estado, manejando las principales industrias vitales del país como el turismo, el comercio minorista y las finanzas.

Esta empresa controla entre el 40 % y el 70 % de la economía de la isla y genera miles de millones de dólares, actualmente cuenta con 18,000 millones de dólares en activos, obteniendo ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso un porciento de las remesas enviadas a ciudadanos de la isla por familiares desde Estados Unidos.

Este ingreso por mucho tiempo pudo ser usado para la compra de petróleo con otros países del mundo, pero optaron por el petróleo gratis suministrado por Hugo Chávez y Maduro, para poder invertir este dinero en ellos.

Luego de la intervención de Estados Unidos a Venezuela, Cuba ya no recibe este ingreso y Gaesa actualmente compra el petróleo pero solo para sus generadores y vehículos.

"En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid y incluso hasta aquí en Estados Unidos." Expresó Rubio en su discurso.

La empresa no tiene página web, correo electrónico institucional conocido ni canales oficiales de contacto. Tampoco publica estados financieros ni aparece dentro del presupuesto estatal. A esto se suma que ni la asamblea nacional del poder popular ni la contraloría general de la república pueden auditar sus cuentas.

Estructura y opacidad del conglomerado empresarial Gaesa

Cuando el deterioro de la salud del entonces líder cubano Fidel Castro dio paso al ascenso de su hermano Raúl Castro primero de forma interina en 2006 y luego oficialmente en 2008, el conglomerado comenzó a expandirse rápidamente y a absorber empresas estatales estratégicas.

Actualmente, identificar a sus propietarios y directivos es una tarea prácticamente imposible, ya que su estructura empresarial es extremadamente opaca. Se desconoce quién lidera sus órganos de decisión, carece de un organigrama oficial y muchas de sus compañías operan a través de redes societarias difíciles de rastrear.

En cuanto a la actual presidenta ejecutiva de Gaesa, Ania Guillermina Lastres, la BBC señala que su rol sería principalmente operativo es decir que representa y supervisa la estructura, pero no forma parte del núcleo propietario con poder de decisión y acceso a los fondos multimillonarios del conglomerado.

De hecho, el de Lastres es el único nombre que ha salido a la luz dentro de esta incógnita empresa.