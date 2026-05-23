Amplia presencia policial alrededor de la Casa Blanca tras reportes de disparos

Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados a la zona que rodea la Casa Blanca. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de policía y fuerzas de seguridad fueron movilizados el sábado a la zona que rodea la Casa Blanca tras reportes de disparos, informaron periodistas de la AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

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Reacciones de periodistas en la Casa Blanca

La policía acordonó los accesos y tropas de la Guardia Nacional impidieron que un periodista de la AFP entrara en la zona.

Reporteros que estaban en el jardín norte en ese momento dijeron en la red social X que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa de la Casa Blanca.