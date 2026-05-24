Marco Rubio afirma que es posible un anuncio sobre la guerra en Irán este domingo

El sectetario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una conferencia de prensa en Nueva Delhi, en la India, el domingo 24 de mayo de 2026. ( EFE )

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó este domingo que en las próximas horas podría haber un anuncio respecto a un acuerdo con Irán.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está "en gran medida negociado" y que este incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

"Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias", dijo el secretario de Estado a la prensa en Nueva Delhi, donde está de visita oficial.

El estrecho de Ormuz

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos y bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero, que desencadenó la guerra.

El entente también debería dar inicio a un "proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní", afirmó el diplomático.

Desde el inicio de la tregua a principios de abril, la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní han sido los principales obstáculos en los contactos entre Washington y Teherán, mediados por Pakistán.

Estados Unidos e Israel sospechan que Irán busca hacerse con el arma atómica con su programa nuclear, aunque Teherán reivindica que enriquece uranio únicamente con fines civiles.