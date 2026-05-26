Gobernadora de Puerto Rico dice que EE. UU. tendrá "una guerra con Cuba" en las próximas semanas

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, afirmó que Estados Unidos "va a tener una guerra con Cuba las próximas semanas", en unas declaraciones que han generado controversia y reacciones en medio del aumento de tensiones entre Washington y La Habana.

Los pronunciamientos ocurrieron el pasado viernes durante una entrevista de casi una hora en el programa de Molusco, transmitido por KACU 105 y publicado posteriormente en YouTube por MoluscoTV. En el espacio, la mandataria defendía la importancia estratégica de Puerto Rico para Estados Unidos y vinculó el debate de la estadidad de la isla con el contexto geopolítico internacional.

"Tenemos una guerra con China, tenemos una guerra con Irán, tenemos una guerra con Rusia, teníamos una guerra hasta los otros días con Venezuela y vamos a tener una con Cuba las próximas semanas", expresó González al enumerar los desafíos internacionales que, según dijo, enfrenta Washington.

La gobernadora sostuvo que Puerto Rico representa un enclave estratégico para Estados Unidos en temas militares, tecnológicos y farmacéuticos. Además, reveló que ha mantenido reuniones con el Departamento de Defensa y con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (Darpa) para el desarrollo de nuevas tecnologías y medicamentos desde la isla, destacando que el 46 % de la economía puertorriqueña depende de la manufactura farmacéutica.

Tensiones de EE. UU. con Cuba

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba. El pasado 20 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense desclasificó una acusación contra Raúl Castro y varios exmilitares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Ese mismo día fue desplegado en el Caribe el portaaviones USS Nimitz, acompañado por un destructor y un buque logístico.

Mientras Rusia acusó a Washington de preparar una eventual intervención armada contra Cuba, el expresidente Donald Trump aseguró el 21 de mayo que el despliegue naval no tenía como propósito intimidar a La Habana.

Durante la entrevista, González también comparó el momento actual con la Guerra Fría y recordó declaraciones del expresidente Ronald Reagan sobre la conveniencia de convertir a Puerto Rico en un estado de la Unión. "Había una guerra fría en ese momento", asintió la gobernadora, ante el recordatorio que le hizo de Ali Warrington, miembro del programa. La Gobernadora aseguró que el escenario geopolítico actual favorece aún más la causa estadista.

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En febrero pasado, la mandataria ya había manifestado públicamente su respaldo a cualquier acción de la administración Trump dirigida a "liberar al pueblo cubano", alineándose con la política de la Casa Blanca, que calificó al régimen cubano como una amenaza "inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense.

Asimismo, el Senado estadounidense rechazó el pasado 29 de abril una iniciativa que buscaba limitar las facultades militares del presidente sobre Cuba, decisión que dejó a la Casa Blanca con amplio margen de maniobra frente a La Habana.