Trump dice que Israel y Hezbolá se comprometieron con un alto el fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que Israel y Hezbolá habían acordado detener los combates, y añadió que las conversaciones con Irán avanzaban "a un ritmo rápido" después de haber parecido en riesgo debido a la ofensiva israelí en Líbano.

Trump dijo en su red Truth Social que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y que mantuvo una "muy buena llamada" con representantes del grupo libanés proiraní Hezbolá.

Netanyahu le prometió no enviar tropas a los suburbios del sur de Beirut, como había amenazado anteriormente, mientras que Hezbolá acordó "cesar totalmente el fuego", según el republicano.

Trump hizo estos comentarios en redes sociales después de que la agencia de noticias iraní Tasnim informara de que Teherán había suspendido el diálogo con los mediadores en protesta por la expansión de la ofensiva de Israel en Líbano contra Hezbolá.

"No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada", escribió Trump después de hablar con Netanyahu.

Asimismo, los respresentantes de Hezbolá "acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", añadió.

Netanyahu dijo el lunes que le había comunicado a Trump que ordenará atacar Beirut si Hezbolá no cesa sus hostilidades.

"Esta tarde he hablado con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut", afirmó Netanyahu.

"Nuestra postura al respecto sigue siendo la misma. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano", añadió.

Según el medio estadounidense Axios, Trump calificó a Netanyahu de "loco" y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán.

Más tarde, Trump insistió en que Hezbolá había "acordado dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la ETERNIDAD!", escribió el presidente estadounidense.

También a través de sus redes sociales, Trump informó este lunes sobre el avance de las negociaciones para la paz con Irán. "Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán", afirmó.