×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Trump
Trump

Trump tilda de "antipatriótica" la votación de Cámara de Representantes contra guerra en Irán

Cuatro legisladores del Partido Republicano se unieron a los demócratas en la votación que resultó en un 215 a 208, lo que ha generado tensiones dentro del partido

    Expandir imagen
    Trump tilda de antipatriótica la votación de Cámara de Representantes contra guerra en Irán
    Cuatro legisladores republicanos se unieron a los demócratas para aprobar a favor de la reprimenda pública (FUENTE EXTERNA)

    El presidente Donald Trump calificó este jueves de "antipatriótica" la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ordena frenar la guerra contra Irán, y sugirió que interfirió en las negociaciones con Teherán.

    La votación, en gran medida simbólica, se produjo "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

    "¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones", agregó.

    Te puede interesar

    Semanas de complicadas negociaciones, marcadas por una retórica aguda y brotes de violencia, no han logrado desembocar en un acuerdo para terminar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, ruta clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

    • Cuatro legisladores del Partido Republicano de Trump se unieron el miércoles a la oposición demócrata para votar 215 a 208 a favor de la reprimenda pública. 

    Reacciones y acusaciones

    Aunque obtenga la aprobación del Senado, el presidente puede vetarla.

    Los demócratas acusan a Trump de violar la Constitución al lanzar junto a Israel los ataques contra Irán a multas de febrero sin autorización del Congreso.

    Según la ley estadounidense, los presidentes tienen 60 días para obtener la aprobación del Congreso después de involucrar a las fuerzas militares del país en hostilidades.

    Ese plazo venció hace semanas, y los demócratas dicen que Trump está ahora violando la ley.

    "(Los demócratas) preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra victoria, otra de muchas", dijo Trump.

    "Los cuatro republicanos, esa es otra historia completamente distinta. ¡Son unos FANFARRONES! Debería darles vergüenza".

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.