×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Donald Trump

Trump dice que Irán "ha tardado demasiado en negociar" y deberá "pagar el precio"

La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos

    Expandir imagen
    Trump dice que Irán ha tardado demasiado en negociar y deberá pagar el precio
    El presidente estadounidense Donald Trump inspecciona las columnas del pórtico norte de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y ahora "tendrá que pagar el precio".

    La publicación de Trump en su red Truth Social, donde afirmó que las fuerzas armadas iraníes han sido "completamente derrotadas", se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran los ataques más intensos desde el alto el fuego en abril.

    • "¡El matón de Oriente Medio está muerto! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos, ¡¡ahora tendrán que pagar el precio!", escribió Trump en su red Truth Social.
    RELACIONADAS

    Derribo de helicóptero

    La nueva escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense Apache por parte de Irán el lunes, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

    Antes de ello, Trump había dicho a periodistas el martes que las negociaciones para lograr un acuerdo estaban en su recta final y podrían concluirse en "dos o tres días".

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.