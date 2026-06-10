EE. UU. lanzó 49 misiles Tomahawk contra Irán en nueva ofensiva aérea

Captura de video del lanzamiento de misiles Tomahauwk por parte de Estados Unidos en apoyo a los ataques de "autodefensa" contra Irán. ( FUENTE EXTERNA )

Las fuerzas estadounidenses lanzaron 49 misiles Tomahawk durante una nueva incursión aérea realizada la madrugada de este jueves contra objetivos en Irán, según afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario también aseguró en declaraciones ofrecidas a la cadena Fox News que líderes iraníes se comunicaron con él para solicitar el cese de los bombardeos que Washington mantiene sobre territorio iraní en medio de la escalada militar entre ambos países.

De acuerdo con Trump, la presión militar continuará si Teherán no acepta las condiciones planteadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto, iniciado el pasado 28 de febrero.

"El presidente Trump dijo, y cito textualmente: 'Mañana por la noche los bombardearemos hasta dejarlos hechos polvo'", afirmó el periodista Trey Yingst, de Fox News, tras conversar con el mandatario estadounidense.

Sin embargo, las afirmaciones sobre un supuesto contacto de funcionarios iraníes con la Casa Blanca fueron rechazadas de inmediato por los Guardianes de la Revolución, el principal cuerpo militar ideológico de Irán.

La agencia estatal iraní IRNA citó una declaración oficial en la que los Guardianes de la Revolución negaron categóricamente cualquier acercamiento con Trump.

"Se desmiente rotundamente la afirmación de Trump de que funcionarios iraníes se hayan puesto en contacto con él; se trata de una excusa para eludir la guerra", señaló la institución militar iraní.

Hasta el momento, ninguna otra autoridad iraní ha confirmado la versión ofrecida por el presidente estadounidense, mientras persiste la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y la posibilidad de una mayor escalada militar en la región.

Irán responde

Irán respondió con ataques a bases de Washington en la región y amenazó con apuntar contra cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz.

Tras las hostilidades, el ejército iraní anunció de inmediato que atacaría cualquier embarcación que atraviese ese estrecho, y anunció que ahora estará "completamente cerrado a cualquier tipo de barco, incluidos los petroleros y los buques mercantes".

La Armada iraní, citada por los medios del país, incluso informó que "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente" esa vía fueron "atacados".

Sin embargo, las fuerzas de Washington desmintieron que Ormuz esté obstruido: "REALIDAD: Los buques comerciales continúan transitando por el estrecho esta noche".

Los medios de comunicación iraníes reportaron además que Teherán atacó el cuartel general de la 5ª Flota estadounidense en Baréin, específicamente antenas de comunicaciones y radares del sistema antimisiles Patriot.

Irán reivindicó también ataques nocturnos contra otra base en Jordania en respuesta a los ataques estadounidenses, a su vez desencadenados por el derribo el lunes de un helicóptero estadounidense atribuido a Teherán.