Trump dice que se llegó a un "gran acuerdo" con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación después de firmar una proclamación sobre pesca en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de junio de 2026. Trump firmó una proclamación que abre partes del océano Pacífico al acceso para la pesca comercial por parte de embarcaciones con bandera estadounidense. ( EFE )

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, "quizás en Europa".

"Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa", aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.

La firma se haría en Europa

Antes del anuncio, Trump afirmó que se había alcanzado un "muy buen acuerdo" con Irán y anunció que la firma podría tener lugar este mismo fin de semana en Europa, un giro radical apenas horas después de amenazar con nuevos ataque

Trump piensa que el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo.

"Entiendo que la respuesta es sí", declaró a periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.

El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento".

El pacto será firmado "quizás en Europa", sostuvo, señalando que no asistiría personalmente a la firma, pero que esta se llevaría a cabo en presencia del vicepresidente JD Vance.

El líder republicano organiza un torneo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

Más temprano anunció que había anulado un ataque "muy duro" que tenía previsto realizar por la noche contra Irán.

"Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas", prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel, que junto a Estados Unidos inició el conflicto con una andanada de ataques contra Irán el 28 de febrero.

No hubo una reacción inmediata por parte de Irán.