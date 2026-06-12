Washington presenta su versión de los puntos de acuerdo con Irán

El presidente Donald Trump acusó el viernes a Irán de mentir sobre el contenido del texto que está siendo debatido con Estados Unidos, y la Casa Blanca se apresuró a dar su versión de los puntos de acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

"Esto es lo que aceptaron", indicó a la AFP un alto responsable, que expuso cinco puntos: "el material nuclear (iraní) será destruido y retirado", "el programa nuclear será desmantelado", "sus fondos no serán liberados hasta que cumplan los términos", "el estrecho de Ormuz permanecerá abierto" y "no habrá financiación de grupos terroristas por parte de Irán".

Reacciones de Irán ante el acuerdo

Esta lista llega después de que medios iraníes difundieran un proyecto de acuerdo con Estados Unidos, que el presidente estadounidense impugnó.

Trump advirtió a Irán que "ponga sus cosas en orden" y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó "no tiene relación con la verdad".

"Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito" aseguró el presidente en su red Truth Social.

"Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar", acusó. "Con ellos no se puede actuar de buena fe. ¡INCREÍBLE!".

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó que Teherán no renunciaría al control del estrecho de Ormuz en los términos de un proyecto de acuerdo marco con Washington para poner fin a la guerra, y que mantendrá su derecho al enriquecimiento nuclear.

La agencia de noticias iraní Mehr, citando a una fuente cercana al equipo negociador de Teherán, publicó por su parte lo que presentó como el texto discutido. El documento prevé un "cese permanente e inmediato de las hostilidades (...) incluso en el Líbano", "60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones" estadounidenses.

Según Teherán, el proyecto incluye la "liberación de 24,000 millones de dólares de fondos iraníes bloqueados durante el período final de negociación de 60 días".

"Las negociaciones finales no comenzarán antes de la liberación de la mitad de los fondos iraníes bloqueados, la suspensión de las sanciones dirigidas contra el petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo naval", añadió.