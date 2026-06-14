Jefe de la ONU celebra anuncio del acuerdo entre EE. UU. e Irán como un "paso crucial" hacia la paz

El secretario general de la ONU, António Guterrez. ( ARCHIVO )

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el domingo el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Israel y dijo que es un "paso crucial" hacia la paz en Medio Oriente.

"El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto", dijo Guterres en un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que alcanzó un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

En una publicación en su red social Truth Social, el líder republicano, que este domingo cumple 80 años, explicó que, a cambio de la reapertura del estrecho, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador entre Washington y Teherán, confirmó la existencia del acuerdo y anunció que la firma oficial se producirá el viernes 19 de junio en Suiza.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", detalló.

El acuerdo sería firmado el próximo viernes en Ginebra, Suiza.