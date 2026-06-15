EE. UU. e Irán anuncian acuerdo y fin "permanente" de acciones militares

El acuerdo entre EE. UU. e Irán contempla la reapertura del estrecho de Ormuz. ( SHUTTERSTOCK )

Estados Unidos e Irán llegaron este domingo a un acuerdo de paz y a un fin "inmediato y permanente" de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano.

Es la señal más fuerte de que la guerra en Medio Oriente se acerca a su fin luego de más de tres meses. El 19 de junio se realizará una ceremonia de firma en Ginebra.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos!", escribió Trump en su red Truth Social, poco después de que el mediador Pakistán dijera que ambas partes habían alcanzado un acuerdo.

"Autorizo plenamente la apertura libre de peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que el petróleo fluya!", dijo.

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Poco después, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, declaró que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato a la guerra".

Gharibabadi adelantó que "las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final".

Sin embargo, Irán anunció previamente que tomaría represalias contra Israel por un bombardeo contra su movimiento aliado Hezbolá en los suburbios de Beirut.

Pero el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, publicó en X que un acuerdo "ha sido ALCANZADO" y que contempla el fin de las operaciones militares en todos los frentes, "incluido Líbano".

Shehbaz agradeció a los gobernantes de Catar, Arabia Saudita y Turquía por su apoyo en los esfuerzos de mediación.

Detalles poco claros

El contenido del acuerdo, alcanzado tras semanas de tensas negociaciones y frecuentes amenazas de Trump de nuevas hostilidades, permanecen poco claros.

Ambas partes han publicado información contradictoria sobre el contenido del acuerdo, a medida de que cada uno busca emerger de la guerra como el vencedor.

Según la agencia iraní Mehr, el acuerdo contempla un desembolso inmediato de 12,000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

El gobierno de Trump inicialmente no comentó los detalles del acuerdo, que podría resultar complicado por la insistencia de Washington de que Teherán renuncie a sus ambiciones nucleares.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron haber humillado a Estados Unidos e Israel. Teherán "impuso su voluntad divina y de acero a unos enemigos estadounidenses y sionistas humillados", declaró el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Asimismo, Teherán ha insistido en que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz, pero Estados Unidos dijo en varias ocasiones que era inaceptable.

Alivio de la comunidad internacional

Pese a ello, el acuerdo fue recibido con alivio por la comunidad internacional.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el domingo el acuerdo y dijo esperar "que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto", en un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric.

Por su parte, el grupo llamado E4, conformado por Reino Unido, Francia, Alemania e Italia saludaron el domingo el acuerdo y dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.

Un día antes del inicio de la cumbre del G7 en Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que el recién alcanzado acuerdo será un punto clave de discusión para las grandes potencias durante los tres días del encuentro.

El lunes recibirá en la ciudad a orillas del lago Lemán a Trump y a los líderes de Alemania, Canadá, Italia, Japón y Reino Unido.

Caída del petróleo

El bloqueo del estrecho ha impactado la economía global, desde el aumento de los precios del combustible que ha disparado la inflación en Estados Unidos y otros países, hasta cadenas de suministro congestionadas para bienes como fertilizadores claves para la producción de alimento en áreas lejanas de Medio Oriente.

"Lo que podremos hacer es reducir el costo de la energía, no solo ahora sino en el largo plazo, y crear un verdadero motor de prosperidad en Medio Oriente", dijo el vicepresidente estadounidense JD Vance a Fox News.

De hecho, los precios del petróleo se desplomaron en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes.

A las 00H45 GMT, el West Texas Intermediate, referencia del mercado petrolero estadounidense, caía 4,7 % a 80,89 dólares el barril.

Su equivalente mundial, Brent del mar del Norte, bajaba 4,03 % a 83,81 dólares.

En tanto, el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio subía 4,99 % mientras el surcoreano Kospi se disparó 5,54 %.

Trump justificó la guerra como necesaria para prevenir que Irán obtuviera armas nucleares, ambición que Teherán ha negado.

La guerra comenzó a finales de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teherán respondió con ataques a Israel y a aliados en la región, y bloqueo en la práctica el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro global de petróleo y gas natural. Estados Unidos respondió con un bloqueo del tráfico en todos los puertos iraníes.