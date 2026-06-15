Si Elon Musk fuera un país, ocuparía el puesto 22 entre las mayores economías

Si la fortuna personal de Elon Musk se midiera como el producto interno bruto de una nación, ocuparía aproximadamente el puesto 22 entre las economías más grandes del planeta, por encima de países como Taiwán, Bélgica e Irlanda y apenas por debajo de Polonia. La comparación ilustra la magnitud alcanzada por el empresario tras convertirse en la primera persona de la historia en superar una riqueza estimada en 1.05 billones de dólares.

El salto patrimonial se produjo después de la histórica salida a bolsa de SpaceX, que recaudó 75,000 millones de dólares y se convirtió en la mayor oferta pública inicial realizada hasta la fecha. La empresa espacial fijó un precio inicial de 135 dólares por acción, pero el fuerte interés de los inversionistas impulsó rápidamente su valoración bursátil por encima de los 2 billones de dólares.

La operación transformó de inmediato la fortuna de Musk debido a que conserva alrededor del 42 % de las acciones de SpaceX. Con una capitalización de mercado cercana a 2.1 billones de dólares, esa participación tiene un valor aproximado de 882,000 millones de dólares.

Detalles sobre la composición y comparación del patrimonio de Musk

A esa cifra se suma su participación en Tesla, empresa que mantiene una valoración superior al billón de dólares en los mercados financieros. El magnate posee cerca del 13 % del fabricante de vehículos eléctricos, una participación valorada en más de 150,000 millones de dólares. También controla activos en Neuralink, The Boring Company y xAI, además de diversas inversiones privadas.

La combinación de esos activos elevó su patrimonio por encima de 1.05 billones de dólares, una cifra que supera ampliamente las fortunas de otros multimillonarios. El patrimonio de Musk es casi cuatro veces superior al de Larry Page, cofundador de Google, estimado en alrededor de 304,000 millones de dólares; supera igualmente al de Sergey Brin, con unos 283,000 millones; al de Jeff Bezos, con cerca de 262,000 millones, y al de Larry Ellison, fundador de Oracle, con aproximadamente 237,000 millones de dólares.

La riqueza del empresario también rebasa el valor de mercado combinado de varias compañías históricas de la industria automotriz. General Motors, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda y Toyota que juntas suman una capitalización cercana a 900,000 millones de dólares, todavía inferior a la fortuna atribuida al fundador de Tesla.

Fundada en 2002, SpaceX pasó de ser una empresa experimental de lanzamientos espaciales a controlar una parte significativa del mercado mundial de transporte orbital. Su red Starlink opera miles de satélites y presta servicios de internet en decenas de países, mientras que los contratos con la NASA y el Departamento de Defensa estadounidense han fortalecido sus ingresos y perspectivas de crecimiento. b

Aunque la cifra de 1.05 billones de dólares resulta difícil de imaginar, los analistas recuerdan que la fortuna de Musk no está compuesta por dinero en efectivo. La mayor parte corresponde al valor de sus acciones en empresas que cotizan en bolsa o permanecen en manos privadas. Sin embargo, el hecho de que un solo individuo acumule una riqueza equivalente a la producción anual de economías medianas confirma hasta qué punto la revolución tecnológica ha redefinido las dimensiones del poder económico global.