Justicia de EE. UU. pide aplazar audiencia de Maduro y Cilia Flores por razones logísticas

Medios de comunicación de Estados Unidos, Venezuela y otros países informaron este martes sobre una nueva solicitud de aplazamiento en el proceso judicial que enfrentan el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La información surgió a partir de una comunicación presentada el 15 de junio por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ante el juez federal Alvin K. Hellerstein. En el documento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita que la próxima audiencia de seguimiento del caso, programada para el 30 de junio de 2026, sea reprogramada para el 22 de julio de 2026 a las 12:00 del mediodía.

Según el escrito judicial, la petición cuenta con el consentimiento de los abogados de ambos acusados. El Gobierno estadounidense argumentó que el aplazamiento es necesario para evitar problemas de programación y dificultades logísticas relacionadas con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad para la fecha inicialmente prevista.

El documento también solicita que el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio sea excluido de los plazos contemplados en la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos (Speedy Trial Act), a fin de permitir que continúe el proceso de intercambio de pruebas, la revisión del material por parte de la defensa y la presentación de posibles mociones previas al juicio.

Posposiciones en serie

La petición fue difundida inicialmente por el portal venezolano La Patilla y replicada posteriormente por diversos medios y plataformas informativas que siguen el caso. La nueva solicitud se suma a otros aplazamientos registrados durante el proceso.

En febrero, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió posponer una audiencia prevista para marzo, solicitud que también fue aceptada por el tribunal y contó con el consentimiento de las defensas.

El proceso se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. Maduro y Flores han comparecido en varias ocasiones ante el juez Hellerstein desde el inicio formal del procedimiento y se han declarado no culpables de los cargos que enfrentan.

De acuerdo con el expediente judicial, la nueva fecha propuesta para la audiencia es el 22 de julio, aunque al momento de conocerse la solicitud no se había divulgado una decisión definitiva del tribunal sobre el pedido presentado por la Fiscalía.

El caso contra Maduro y Flores mantiene una amplia cobertura internacional debido a sus implicaciones políticas y judiciales. La causa forma parte de un expediente más amplio que involucra a otros exfuncionarios venezolanos señalados por presuntos delitos federales en Estados Unidos.