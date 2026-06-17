Trump firma acuerdo con Irán; el ministro de exteriores iraní lo confirma

Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Donald Trump firmó un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, dijo un funcionario estadounidense a la AFP, luego de que Axios reportara que la firma se hizo durante una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron.

"Puedo confirmar que se firmó", respondió el funcionario cuando se le preguntó por la información de que Trump suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó este miércoles que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países, entrando así en vigor de forma inmediata, según declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV.

"El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado", afirmó Baghaei, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada.

"Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo", señaló.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Baghaei indicó que ese proceso ya comenzó tras las amenazas iraníes después del ataque israelí al suburbio de Dahiyeh, en Beirut.

Además, el portavoz advirtió que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo, especialmente "con partes que no están comprometidas con sus obligaciones".

La firma del acuerdo marca el primer acuerdo formal entre Washington y Teherán desde el retiro estadounidense del pacto nuclear de 2015.

Fracaso para Estados Unidos

Previamente, el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que el acuerdo que se supone se firmará el viernes en Suiza, luego de más de tres meses de guerra en Oriente Medio, lucía como una derrota para Washington.

"Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos. La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones", declaró Qalibaf a la televisión estatal en la noche del miércoles, poco después de la publicación del texto por ambas partes.

Qalibaf, quien es también presidente del parlamento iraní, debe asistir a la firma del protocolo de acuerdo con el vicepresidente estadounidense JD Vance, en una ceremonia prevista el viernes cerca de la ciudad suiza de Lucerna.