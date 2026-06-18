Trump arremete contra quienes critican el acuerdo con Irán

Un hombre iraní pasa junto a un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán. Irán y Estados Unidos firmaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre ambos países. ( EFE )

Donald Trump desestimó el jueves las críticas tras la firma de un acuerdo con Irán que parece ampliamente favorable a la República Islámica y que aplaza el tema central del programa nuclear a nuevas negociaciones, cuyo inicio está previsto el viernes en Suiza.

"Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo se están 'desplomando', o son envidiosos, gente mala o estúpidos", escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su plataforma Truth Social.

La firma de este acuerdo, anunciada originalmente para el viernes en Suiza, finalmente se realizó a distancia.

Trump lo suscribió el miércoles por la noche en una cena en el Palacio de Versalles junto a su par francés, Emmanuel Macron, como muestra un video publicado en X, en el que se los ve sonrientes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, que este jueves habló de un acuerdo "histórico", hizo lo suyo pero electrónicamente desde su país, informó la Cancillería. "Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos" frente a Irán, dijo por su parte el negociador en jefe iraní Baqer Qalibaf.

El texto, que sienta las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán y que ha causado miles de muertos, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial.

Además, allana el camino para un período de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

Las conversaciones tratarán también del levantamiento de las sanciones contra Irán, y del compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Igualmente, el texto del protocolo prevé un diálogo Irán-Omán para "definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz", una cláusula que suscita la duda de si los buques que crucen este importante paso tendrán que pagar alguna tasa, como ha apuntado el poder iraní.

Todas estas concesiones le han valido duras críticas a Washington, entre ellas las de la prensa, que incide en el gasto de miles de millones de dólares para la campaña militar y un posible reforzamiento del poder de Irán, al término de una guerra en la que Trump empezó apelando a un cambio de régimen en Teherán.

Cae el precio del petróleo

El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó el jueves que "sigue previsto que Estados Unidos e Irán, así como los mediadores, Pakistán y Catar, se reúnan mañana [viernes]" para "emprender las primeras negociaciones sobre la aplicación del acuerdo".

El encuentro tendrá lugar en un hotel de lujo en Bürgenstock, una montaña suiza con vistas al lago de Lucerna.

A principios de semana se había anunciado la presencia de Mohamad Baqer Qalibaf, y del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El texto publicado por Washington y Teherán prevé la reapertura inmediata de Ormuz, cuyo bloqueo desde el inicio de la guerra desestabilizó gravemente la economía mundial, además del levantamiento simultáneo del cerco que Washington impuso a los puertos iraníes.

Ese anuncio provocó un inmenso nerviosismo en los mercados petroleros, ya que antes del conflicto una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo transitaba por esta ruta marítima.

Hacia las 11H45 GMT, el precio del barril de Brent del Mar del Norte bajaba un 1.37% a 78.46 dólares, acercándose a su nivel anterior a la guerra, que rondaba los 70 dólares.

En Líbano, el líder del movimiento proiraní Hezbolá, enfrentado con Israel, Naim Qasem, también consideró el pacto como una "gran victoria" para Irán, a quien agradeció por haber insistido en que el frente libanés formara parte del protocolo.

En un mensaje televisado, llamó a "aprovechar" este acuerdo para "expulsar a Israel" del territorio.

En el terreno, los combates continúan, aunque han perdido intensidad. Un soldado israelí murió el miércoles y siete resultaron heridos en el sur de Líbano, en gran parte ocupado por Israel, según el ejército.

Otro hombre murió el jueves en un ataque israelí, reportó un medio de comunicación estatal.

Dos meses para negociar

El texto del memorando de entendimiento prevé que Estados Unidos suspenda, desde el momento de su firma, sus sanciones sobre la venta de petróleo iraní. También se comprometen a levantar todas sus restricciones en caso de que se alcance un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

Ambos países también abordarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio iraní "recurriendo, como mínimo, a un método de dilución in situ bajo la supervisión de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)", una "gran victoria" según Washington.

La diplomacia iraní puntualizó este jueves que el potente programa de misiles del país no formará parte de las negociaciones.

Los países miembros del G7, reunidos en Francia para una cumbre, celebraron "una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas".