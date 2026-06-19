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Departamento de Estado EE.UU.
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Estados Unidos considera como "superficiales" las reformas de Cuba

Las 176 medidas adoptadas por La Habana representan un cambio significativo en su modelo económico, pero Washington exige reformas más sustanciales

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    Estados Unidos considera como superficiales las reformas de Cuba
    Departamento de Estado de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este viernes de "señales de humo superficiales" las reformas económicas anunciadas el jueves en Cuba.

    "Estas 'reformas económicas' graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

    Cuba adoptó el jueves un amplio programa de reformas destinado a impulsar una economía de mercado para enfrentar una intensa presión ejercida por Estados Unidos que incluye un bloqueo petrolero.

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    Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

    Pero, para Washington se trata de una "estrategia típica" de anunciar "supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen", refirió el funcionario.

    Tensión en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba

    • Estados Unidos exige "reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece", agregó.

    Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se han tensado considerablemente desde principios de año, especialmente desde que Estados Unidos derrocó al presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

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