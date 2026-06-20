Vance anuncia que viajará en los próximos días a Suiza para negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se retira tras hablar con los medios de comunicación sobre el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU.. ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO )

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, informó el sábado que "en los próximos días" viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán, que minutos antes anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

"Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación", declaró a Fox News, dos días después de posponer inesperadamente un viaje previsto para discutir los próximos pasos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Teherán ya había informado del cierre del paso marítimo en represalia por los ataques de Israel en Líbano.

El vicepresidente señaló que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encontraban en Suiza ocupándose de "algunos de los aspectos técnicos" de las conversaciones con Irán.

El ejército estadounidense declaró a su vez este sábado que se mantenía "presente y vigilante" en el estrecho de Ormuz "para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes", según afirmó el mando central en un comunicado.

Pakistán anunció por su parte que el domingo se celebrarán en Bürgenstock (Suiza) conversaciones técnicas para implementar el acuerdo, en las que participarían mediadores paquistaníes y cataríes junto a representantes de Estados Unidos e Irán.

Advertencia de Irán

Los medios estatales iraníes informaron que un equipo negociador había partido hacia Suiza, tras citar al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, quien advirtió que el acuerdo atravesaba dificultades.

Esta advertencia se produjo mientras Irán anunciaba el cierre del estrecho de Ormuz debido a la reanudación de los ataques israelíes en Líbano.

Teherán acusó a Washington de "incumplimiento de contrato" y a Israel de violar el alto el fuego en el sur de Líbano.

Irán bloqueó Ormuz durante gran parte de la guerra, provocando una fuerte conmoción en los mercados energéticos mundiales, pero aceptó reabrirlo esta semana en virtud del acuerdo preliminar alcanzado con Washington, que tenía como objetivo detener el conflicto regional en todos los frentes, incluido Líbano.

Las conversaciones en Suiza buscan abrir un periodo de negociación de dos meses para abordar cuestiones pendientes, entre ellas el programa nuclear de Irán.